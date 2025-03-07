Не такі масштабні, як у США: Британія продовжить постачання розвідданих Україні, — The Guardian

Велика Британія також надалі надаватиме інформацію щодо необроблених даних, однак не передаватиме те, чим діляться США. Ці дані дозволять забезпечувати певну здатність атакувати глибокі удари по РФ.

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Політику США щодо надання Україні розвідувальної інформації не підтримують деякі європейські країни. Слідом за Францією про свої наміри продовжити допомагати військовим ЗСУ шляхом надання розвідданих оголосила Велика Британія. Попри не настільки масштабні можливості, які мають у цьому плані європейські країни у порівнянні з Америкою, це дозволить Україні підтримувати систему раннього інформування про можливі ракетні та дронові атаки з боку Росії. Про рішення Британії повідомило видання The Guardian увечері 6 березня.

Йдеться про дані, отримані в тому числі від розвідувальних британських літаків Rivet Joint, а також інформацію, зібрану за допомогою супутникового обладнання, наземних розвідувальних станцій. Деякі дані, зібрані засобами таємно розгорнутих наземних сил Великої Британії, також будуть передавати ЗСУ.

"Вони не такі далекосяжні, як можливості США, не такого ж масштабу і не можуть зайняти їхнє місце", — з'ясувало видання.

Попри значно слабші потужності, розвідувальні дані, отримані від Великої Британії, дозволять ЗСУ продовжувати здійснювати удари по російських військових об'єктах, розташованих на віддаленій відстані від кордону, як пише The Guardian. Ця інформація також допоможе Україні підготуватися завчасно у випадку ракетних та дронових загроз із боку Росії.

Водночас можливості дещо ускладнені через необхідність заміщення потоку, припиненого на початку цього тижня з США.

Зазначимо, що призупинення надання Україні розвідувальних даних від США вже має свої негативні наслідки. Передусім це стосується військових ЗСУ, які перестали отримувати інформацію в реальному часі, необхідну для дальніх ударів по Росії.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни стверджують, що призупинення США надання розвідувальних даних для України матиме негативний вплив і для тилу: це може дещо "розв'язати руки" Росії у ракетних та дронових обстрілах.

Зазначимо, що перед цим про свою готовність забезпечувати Україну розвідувальними даними заявили у Франції. Про відповідне рішення повідомляв міністр оборони країни Себастьян Лекорню 6 березня.

Також 5 березня стало відомо, що через призупинення надання розвідданих установки HIMARS були виведені із ладу в Україні.