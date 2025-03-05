"Подяка" Трампу: зупинення обміну розвідданими вивело з ладу HIMARS в Україні, — ЗМІ

Остаточне зупинення передавання розвідувальної інформації сталося о 14:00 за київським часом.

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Через те, що США зупинили обмін розвідданими з Україною, це призвело до того, що перервався ключовий канал зв'язку системи HIMARS. Вони не отримують дані про цілі. Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керролл в соцмережі Х.

Олівер Керролл із посиланням на власне джерело повідомив, що остаточне зупинення передавання розвідувальної інформації сталося о 14:00 за київським часом.

Через переривання ключового каналу зв'язку системи HIMARS не отримують дані про цілі. Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.

"Трамп хотів подяки. Ми напишемо це на могилах загиблих українців", — написав журналіст з посиланням на джерело.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну.