"Благодарность" Трампу: остановка обмена разведданными вывела из строя HIMARS в Украине, — СМИ

Окончательная остановка передачи разведывательной информации произошла в 14:00 по киевскому времени.

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Из-за того, что США остановили обмен разведданными с Украиной, это привело к тому, что прервался ключевой канал связи системы HIMARS. Они не получают данные о целях. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл в соцсети Х.

Оливер Каролл со ссылкой на собственный источник сообщил, что окончательная остановка передачи разведывательной информации произошла в 14:00 по киевскому времени.

Из-за прерывания ключевого канала связи системы HIMARS не получают данные о целях. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.

"Трамп хотел благодарности. Мы напишем это на могилах погибших украинцев", — написал журналист со ссылкой на источник.

Напомним, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину.