В ЦРУ підтвердили, що США більше не надають розвідданих Україні, — ЗМІ

Реткліфф заявив, що він з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа до Трампа.

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну. Про це пише в своєму Х Едвард Лоуренс — журналіст Fox Business.

"Директор ЦРУ Джон Реткліфф щойно повідомив, що США поставили на паузу постачання зброї та розвідданих Україні", — написав журналіст Едвард Лоуренс.

З його слів, "Реткліфф каже, що він з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа до Трампа".

Нагадаємо, що у Daily Mail 4 березня повідомили, що на тлі новин про рішення президент Дональда Трампа про припинення військової допомоги США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими.

Також повідомлялося, що попри схвальне ставлення до ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення угоди про корисні копалини й мирних переговорів президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання військової допомоги Україні та будь-якої іншої великої фінансової підтримки.