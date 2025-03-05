Попри ініціативу Зеленського: Трамп лишає в силі заборону на військову підтримку України, — NYT

Кореспондент Девід Сенгер зазначає, що під час виступу перед конгресом Дональд Трамп згадав Україну лише побіжно. Президент США не уточнював, яким бачить перемир'я та на які поступки має піти РФ.

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Всупереч схвальному ставленню до ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення угоди про корисні копалини й мирних переговорів президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання військової допомоги Україні та будь-якої іншої великої фінансової підтримки. Про це пише кореспондент The New York Times Девід Сенгер, що висвітлює інформацію про президента Трампа та його адміністрацію.

Журналіст зазначає, що 47-й президент Сполучених Штатів відрізав постачання зброї для України та став на бік авторитарного президента РФ Володимира Путіна.

Під час виступу перед Конгресом 5 березня Трамп згадав про Україну побіжно наприкінці своєї промови, що тривала понад 100 хвилин. Він запитав, чи хоче хтось, щоб війна "тривала ще п'ять років", і не уточнював, яким саме може бути справедливий мир, чи нададуть США і союзники в Європі гарантії безпеки, які дозволять Україні зберегти незалежність, зауважує Сенгер. Водночас Трамп жодного разу не говорив про поступки, на які доведеться піти Путіну, та не відповідав на питання, що станеться, якщо російський диктатор вирішить порушити мирну угоду та поновити війну.

Припинення військової допомоги Україні: деталі

4 березня ЗМІ повідомляли, що Трамп наказав зупинити військову допомогу Україні. Неназваний чиновник Пентагону повідомив Wall Street Journal, що рішення стосується всієї техніки та озброєння, що ще не доїхали до української армії.

Водночас кореспондент The Economist Олівер Керролл того ж дня писав, що офіційного рішення про призупинення Україні допомоги від США не було та жодних змін в обміні розвідданими та інших ключових аспектах військової підтримки не спостерігалося.

Народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, на скільки вистачить запасів Україні після припинення постачань військової допомоги від Штатів. За його словами, без американської підтримки запасу міцності буде достатньо орієнтовно на пів року, а найперше дефіцит вплине на роботу протиповітряної оборони та високоточних реактивних систем залпового вогню.

Ввечері 4 березня президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X допис, в якому сказав, що зустріч в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого пройшла не так, як мала, та озвучив перші етапи завершення війни та кроки, які могли б зробити сторони для досягнення мирної угоди. Зокрема він пропонує звільнити всіх полонених та припинити повітряні удари.