Несмотря на инициативу Зеленского: Трамп оставляет в силе запрет на военную поддержку Украины, — NYT

Корреспондент Дэвид Сэнгер отмечает, что во время выступления перед конгрессом Дональд Трамп упомянул Украину лишь вскользь. Президент США не уточнял, каким видит перемирие и на какие уступки должна пойти РФ.

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Вопреки одобрительному отношению к инициативе президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к обсуждению соглашения о полезных ископаемых и мирных переговоров президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Украине и любой другой крупной финансовой поддержки. Об этом пишет корреспондент The New York Times Дэвид Сэнгер, освещающий информацию о президенте Трампа и его администрации.

Журналист отмечает, что 47-й президент Соединенных Штатов отрезал поставки оружия для Украины и стал на сторону авторитарного президента РФ Владимира Путина.

Во время выступления перед Конгрессом 5 марта Трамп упомянул об Украине вскользь в конце своей речи, длившейся более 100 минут. Он спросил, хочет ли кто-то, чтобы война "продолжалась еще пять лет", и не уточнял, каким именно может быть справедливый мир, предоставят ли США и союзники в Европе гарантии безопасности, которые позволят Украине сохранить независимость, замечает Сэнгер. В то же время Трамп ни разу не говорил об уступках, на которые придется пойти Путину, и не отвечал на вопрос, что произойдет, если российский диктатор решит нарушить мирное соглашение и возобновить войну.

Прекращение военной помощи Украине: детали

4 марта СМИ сообщали, что Трамп приказал остановить военную помощь Украине. Неназванный чиновник Пентагона сообщил Wall Street Journal, что решение касается всей техники и вооружения, которые еще не доехали до украинской армии.

В то же время корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в тот же день писал, что официального решения о приостановлении Украине помощи от США не было и никаких изменений в обмене разведданными и других ключевых аспектах военной поддержки не наблюдалось.

Народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, на сколько хватит запасов Украине после прекращения поставок военной помощи от Штатов. По его словам, без американской поддержки запаса прочности будет достаточно ориентировочно на полгода, а в первую очередь дефицит повлияет на работу противовоздушной обороны и высокоточных реактивных систем залпового огня.

Вечером 4 марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X сообщение, в котором сказал, что встреча в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля прошла не так, как должна была, и озвучил первые этапы завершения войны и шаги, которые могли бы сделать стороны для достижения мирного соглашения. В частности он предлагает освободить всех пленных и прекратить воздушные удары.