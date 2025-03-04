Трамп отдал приказ остановить военную помощь Украине: что известно

Одни источники утверждают о решении поставить поддержку на паузу, а другие эти заявления опровергают. В то же время чиновники и эксперты спрогнозировали, как такой шаг может повлиять на фронт и на какое время ВСУ хватит уже полученного оружия.

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4 марта в Bloomberg сообщили, что президент Дональд Трамп отдал приказ о приостановлении военной помощи США. Неназванный чиновник Пентагона заявил, что вся техника и оружие, которое еще не доехало до Украины, будет оставаться в транзитных зонах. Фокус собрал все, что известно об этом решении и его последствиях.

Прекращение поставок оружия США: был ли приказ

В Reuters передали, что на решение Вашингтона отреагировал целый ряд чиновников — как украинских, так и западных. Сенатор Джин Шахин заявила об усилении "жестокой агрессии против невинных украинцев" и разрушительных последствиях. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко предположил, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции, то есть принятию требований РФ.

В британском парламенте на фоне новостей заверили, что остаются преданными обеспечению прочного мира в Украине. Уполномоченный министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад заявил, что решение о прекращении помощи лишь отдаляет мир. Чешский премьер Петр Фиала подчеркнул, что Европа должна "взять на себя полную ответственность за свою собственную безопасность", а ее обеспечение означает усиление поддержки Украины.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик назвал приостановление военной помощи США "плохой новостью". Он сообщил, что позицию США по достижению как можно скорее прекращения огня разделяет и Венгрия.

В Wall Street Journal сообщили, что решение Трампа поддержали все его главные советники. Неназванный представитель Белого дома заверил, что республиканец "сосредоточен на мире".

Фото Дональда Трампа Фото: Getty Images

Однако корреспондент The Economist Оливер Кэрролл заявил, что не располагает информацией об официальном решении о прекращении поставок вооружения. По его словам, никаких доказательств "на местах" этому нет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина "абсолютно твердо настроена" продолжить сотрудничество с США. Он выразил уверенность, что поддержка будет продолжаться, и сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта помощь поступала.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о трех следующих шагах Украины. Он пояснил, что сейчас Киев проводит "тщательный аудит", и страна уже умеет адаптироваться к длительным перебоям в поддержке. Американское оружие будут пытаться заменить аналогами.

Прекращение поставок оружия США: какие будут последствия

В CNN со ссылкой на американских чиновников проинформировали, что Украина почувствует последствия приказа о приостановлении военной помощи США уже через несколько дней или недель. Один из собеседников заверил, что "Европа не может заполнить пробел в одиночку".

Главный редактор Defence Express Олег Катков пояснил, что по худшему сценарию Украина может потерять до 30% своего арсенала — если Вашингтон полностью заблокирует военную помощь и запретит реэкспорт. Если же ВСУ получат вооружение, поставки которого были согласованы еще при предыдущей администрации, это позволит некоторое время не чувствовать критическую зависимость от Америки.

Иллюстративное фото Фото: defense.gov

Эксперт подчеркнул, что Украина больше зависит в таких критических сферах, как ПВО и авиация, а также от 155-мм артиллерийских снарядов. Однако, по его словам, США и не планировали новые поставки еще до спора в Белом доме. По оценке Каткова, критическим ударом для ВСУ может стать, если Вашингтон заблокирует долгосрочные контракты по программе USAI.

В то же время журналист Остап Ярыш отметил, что пауза действительно может касаться уже запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе USAI. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии.

Реактивные артиллерийские системы HIMARS Фото: Bloomberg

Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский сообщил, что запасов Украины после прекращения помощи от США хватит примерно на 6 месяцев. Он предупредил, что ситуация за это время на передовой существенно усложнится. Однако Киев уже ищет альтернативные источники, из которых можно было бы получать критически важное оружие.

Напомним, в Кремле согласились с президентом США Дональдом Трампом, что он принес России только горе.