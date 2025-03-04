На сколько хватит запасов Украине без военной поддержки США: в Раде ответили

Член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский говорит, что определенные виды вооружения могли поставлять Украине только Штаты: в частности системы ПВО и высокоточные РСЗО.

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После прекращения военной помощи США запасов Украины хватит примерно на полгода, и сейчас ведется работа по поиску альтернативы, сказал народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина" 4 марта.

По словам нардепа, негативные сценарии вероятной остановки Соединенными Штатами военной помощи рассматривали на закрытом заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности.

Вениславский утверждает, что без поддержки США Украине хватит запаса прочности ориентировочно на полгода. Однако ситуация на фронте за это время существенно осложнится, поэтому сейчас власти ищут альтернативные источники поставок критически важного оружия.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают — и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет — над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять.", — сказал он.

Нардеп отметил, что за три года полномасштабной войны украинский военно-оборонный комплекс "набрал достаточно большой способности и способен существенно нивелировать угрозы и риски".

В то же время определенные виды вооружения могут поставлять Силам обороны только Соединенные Штаты, добавил Вениславский. В частности это системы противовоздушной обороны и высокоточные реактивные системы залпового огня большой дальности, поэтому сейчас Украине нужно найти возможности замены и обеспечения сил ПВО достаточным количеством средств, чтобы отражать вражеские атаки.

Прекращение военной помощи США: детали

Издание Bloomberg 4 марта сообщило, что президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. По словам источников издания, заблокированы поставки боеприпасов, противотанкового оружия и военной техники.

Журналисты CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников писали, что ВСУ почувствуют остановку помощи США через несколько дней или недель, а через несколько месяцев линия фронта начнет прогибаться.

Главный редактор Defence Express Олег Катков 4 марта рассказал, что из-за прекращения поставок от Соединенных Штатов ВСУ могут потерять до 30% вооружения. Он отметил, что особенно зависимы от американской помощи украинская авиация и ПВО.

Неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме в комментарии "Голосу Америки" подтвердил, что США останавливают военную помощь Украине, и заявил, что Трамп "сосредоточен на мире".

Также журналисты Politico сообщали, что на встрече послов перед саммитом лидеров Европы в Лондоне 2 марта Венгрия заблокировала пакет помощи Украине от Европейского Союза.