Венгрия заблокировала пакет помощи Украине от ЕС, — Politico

В Словакии заявили, что откажутся от помощи Украине. По использованию замороженных активов РФ, как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, Европа прийти к согласию не может.

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2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров Европы, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Незадолго до того состоялась встреча послов, во время которой Венгрия заблокировала новый пакет помощи от ЕС. Об этом 3 марта сообщили в Politico.

По данным издания, встреча послов проходила в пятницу, 28 февраля. Венгрия отклонила проект текста об Украине, который предусматривал гарантии безопасности от ЕС и новый пакет военной помощи.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от финансовой или военной поддержки Украины. "Мир через силу" он отверг как нереалистичный подход.

Кроме того, польский премьер Дональд Туск передал, что в ЕС все еще "далеки" от консенсуса по использованию примерно 200 миллиардов евро замороженных российских активов. Они удерживаются в Европе, чтобы изменить ситуацию против РФ. Однако некоторые страны опасаются потенциального влияния на евро и финансовую стабильность.

Напомним, главный редактор Defence Express Олег Катков сообщил, что по худшему сценарию Украина может потерять до 30% всего вооружения из-за решения США о прекращении помощи.

Журналист Остап Ярыш предположил, что пауза касается всех запланированных поставок, в частности по программе USAI. По его словам, в первую очередь речь идет о ракетах для ПВО и боеприпасах.