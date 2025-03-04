В первую очередь — ракеты для ПВО: пауза в помощи США касается поставок по USAI, — СМИ

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что военная помощь Украине останавливается. По его словам, президент Дональд Трамп "сосредоточен на мире".

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США останавливают всю военную помощь Украине. Это в комментарии "Голосу Америки" 4 марта подтвердил неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — отметил он.

Журналист Остап Ярыш отметил, что пауза может касаться всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе USAI.

"Если взглянуть на последние объявления администрации (Джо, — ред.) Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии", — уточнил он.

Журналист напомнил, что в прошлый раз объявление Дональдом Трампом об остановке поставок Украине привело к импичменту, но впоследствии Сенат оправдал президента. Однако в 2019 году обе палаты Конгресса не контролировались республиканцами, как сейчас.

Сенатор-демократ Джин Шагин назвала решение "актом возмездия против союзника", позорным и опасным. Она призвала администрацию изменить курс. С похожими заявлениями выступили и другие демократы.

В то же время конгрессмен-республиканец Чип Рой заявил, что помощь Украине можно было остановить и раньше. Он поддержал позицию Трампа относительно того, что есть три пути — поражение, втянутые в войну США или перемирие, и подчеркнул, что президент правильно выбрал последний.

Другие республиканцы из MAGA-крыла также приветствовали прекращение помощи. Однако нашлись и те, кто выступил против, в частности сенатор Сьюзан Коллинз. Она подчеркнула, что не отказывается от своей поддержки, и сообщила о "критическом времени для Украины".

"Пока неясно, насколько долгой будет пауза в поставках оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс", — добавил Яриш.

Напомним, главный редактор Defence Express Олег Катков информировал, что блокирование долгосрочных контрактов по USAI может стать критическим ударом для Украины. По его словам, особенно уязвимы — комплексы ПВО, которые зависят от американских ракет.

В CNN со ссылкой на чиновников США сообщили, что последствия решения президента Дональда Трампа о прекращении помощи почувствуют в Украине уже через несколько дней или недель.