В першу чергу — ракети для ППО: пауза в допомозі США стосується постачань за USAI, — ЗМІ

Високопосадовець США підтвердив, що військова допомога Україні зупиняється. З його слів, президент Дональд Трамп "зосереджений на мирі".

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США зупиняють усю військову допомогу Україні. Це у коментарі "Голосу Америки" 4 березня підтвердив неназваний високопосадовець у Білому домі.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", — зазначив він.

Журналіст Остап Яриш зауважив, що пауза може стосуватись усіх запланованих, але ще не виконаних постачань, зокрема за програмою USAI.

"Якщо глянути на останні оголошення адміністрації (Джо, — ред.) Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії", — уточнив він.

Журналіст нагадав, що минулого разу оголошення Дональдом Трампом про зупинення постачань Україні призвело до імпічменту, але згодом Сенат виправдав президента. Однак у 2019 році обидві палати Конгресу не контролювались республіканцями, як зараз.

Сенаторка-демократка Джин Шагін назвала рішення "актом відплати проти союзника", ганебним і небезпечним. Вона закликала адміністрацію змінити курс. Зі схожими заявами виступили й інші демократи.

Водночас конгресмен-республіканець Чіп Рой заявив, що допомогу Україні можна було зупинити й раніше. Він підтримав позицію Трампа щодо того, що є три шляхи — поразка, втягнуті у війну США або перемир’я, і наголосив, що президент правильно обрав останній.

Інші республіканці з MAGA-крила також привітали припинення допомоги. Однак знайшлися й ті, хто виступив проти, зокрема сенаторка Сьюзан Коллінз. Вона наголосила, що не відмовляється від своєї підтримки, та повідомила про "критичний час для України".

"Поки неясно, наскільки довгою буде пауза в постачанні зброї, і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес", — додав Яриш.

Нагадаємо, головний редактор Defence Express Олег Катков інформував, що блокування довгострокових контрактів за USAI може стати критичним ударом для України. З його слів, особливо вразливі — комплекси ППО, які залежать від американських ракет.

У CNN з посиланням на чиновників США повідомили, що наслідки рішення президента Дональда Трампа про припинення допомоги відчують в Україні вже за кілька днів або тижнів.