Постачання і не планували: через США ЗСУ можуть втратити до 30% озброєння, — Defence Express

Головний редактор Defence Express Олег Катков попередив, що особливо вразлива — українська ППО, адже деякі комплекси ЗСУ залежать від американських ракет. З його слів, критичним ударом для України стане, якщо Вашингтон заблокує довгострокові контракти.

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У випадку повного припинення військової допомоги від США Україна ризикує втратити до 30% усього озброєння, яке нині використовують ЗСУ. Про це у коментарі "Суспільному" 4 березня повідомив головний редактор Defence Express Олег Катков.

Він пояснив, що приблизно 40% озброєння Сил оборони — українського виробництва або було на складах ще до початку повномасштабної війни. Ще трохи більше як 10% — це американське озброєння, надане напряму або через європейських союзників. Інші майже 30% — європейське озброєння, яке значною мірою залежить від дозволу Вашингтона на реекспорт.

Теоретично Україна може втратити до 30% свого арсеналу, якщо США повністю заблокують військову допомогу та заборонять реекспорт. Це торкнулося б не лише американського, але і значної частини європейського озброєння. Однак експерт наголосив, що це — найгірший, найпесимістичніший сценарій.

"Якщо увімкнути здоровий реалізм, то ситуація виглядає, що Україна має отримати те, що було при (Джо, — ред.) Байдені оголошено. І це нам у будь-якому випадку дозволить не відчувати критичну залежність від США певний час", — зауважив Катков.

Він розповів, що попередня адміністрація наприкінці каденції створила певний запас міцності для України, щоб забезпечити ЗСУ зброєю на значну частину 2025 року. Одне те, на скільки вистачить цього запасу, буде залежати від інтенсивності бойових дій і динаміки втрат.

Зі слів аналітика, більша залежність від озброєння США у таких критичних сферах, як ППО й авіація. Йдеться не лише про F-16, а й боєприпаси до них. Значна частина отриманої Україною бронетехніки — також американського виробництва. Окрім того, Вашингтон постачав касетні боєприпаси, снаряди для дистанційного мінування, протипіхотні міни та інші види озброєння.

В той самий час Катков запевнив, що нових постачань Україні не планувалось ще до емоційної зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Володимиром Зеленським. Як він наголосив, ще наприкінці 2024 року було очевидно, що політична лінія Вашингтона змінюється. Жодних ознак підготовки нових пакетів озброєння не було, а представники Республіканської партії прямо говорили, що не зацікавлені у підтримці.

"Треба розуміти, що за програмою USAI, коли зброя замовлялась у виробників, там контракти були про 2026-2027 роки навіть. То воно б доходило", — пояснив експерт.

Однак якщо адміністрація Трампа заблокує процеси виробництва за цими довгостроковими контрактами, це може стати критичним ударом для ЗСУ. Особливо вразливими залишаються комплекси ППО, які залежать від американських ракет, в тому числі Patriot і NASAMS. Також Україна залежить від постачання 155-мм артилерійських снарядів, які у 2023-2024 роках отримувала від США по приблизно мільйону на рік.

Аналітик попередив, що повністю замінити США — неможливо. По-перше, значна частина ключового озброєння — американського виробництва. По-друге, навіть ті союзники, які вже мають певні запаси, не можуть передавати зброю без дозволу Вашингтону.

Нагадаємо, у CNN з посиланням на американських чиновників повідомили, що Україна відчує наслідки наказу президента США Дональда Трампа про скасування усієї військової допомоги вже за кілька днів або тижнів.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що уряд Трампа фактично вимагає від України капітуляції. З його слів, такий сценарій неприйнятний, але доведеться шукати компроміс.