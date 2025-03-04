"Вимагають капітуляції": експерт пояснив, на що доведеться піти українській владі з Трампом
За словами Владислава Селезньова, інтереси США та Росії "дивним чином" збігаються, а Європа в першу чергу опікується власними інтересами.
Українській владі доведеться піти на компроміси з президентом США Дональдом Трампом, попри те, що від Києва фактично вимагають капітулювати перед росіянами. Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив військовий експерт Владислав Селезньов.
"Стартові позиції, які нам пропонує уряд Трампа, для нас є неприйнятними. Фактично від нас вимагають капітуляції, причому дивним чином збігаються інтереси як Москви, так і Вашингтона. Звісно, що на такий формат комунікації жоден із вищих посадових політичних чи військових осіб нашої країни не зголоситься. Але ми маємо розуміти, що компроміс нам усе одно доведеться шукати", — сказав Селезньов.
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Він пояснив, що Європа в першу чергу опікується власними інтересами і для них очевидно, що східний фланг європейського континенту зараз захищає українська армія.
"Хто зна, що буде відбуватися в країнах Балтії чи в сусідній з нами Польщі, якщо ми не зможемо втримати російську навалу", — зазначив експерт.
Тому Україна також розраховує на підтримку держав Євросоюзу та інших західних партнерів.
"Звісно, я розумію певну інертність, певні сподівання та надії наших європейських партнерів, що вдасться владнати це загострення на фронті шляхом перемовних треків. Хоча здається, що ілюзій за 11 років війни, яка почалася в лютому 2014 року з анексії Криму та Севастополя, всім варто позбавитись і розуміти лише одне — непокаране зло кратно множиться", — наголосив Селезньов.
Нагадаємо, 3 березня Дональд Трамп зупинив всю військову підтримку України.
1 березня журналісти The Washington Post повідомляли, що Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.
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