РФ і народ України хочуть мирного врегулювання: головні заяви Трампа про війну та мінерали

Серед іншого, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що не вважає угоду про корисні копалини з Україною проваленою.

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Президент США Дональд Трамп перед своїм виступом у Конгресі США, виступив у Білому домі і зробив низку заяв щодо останніх тем. Зокрема й щодо зірваної угоди про корисні копалини, яку не підписали 28 лютого. Промову Трампа транслювали на офіційному каналі Білого дому в Х.

Промова президента США Дональда Трампа

Трамп заявив, що розповість про все більш детально під час своєї промови, яка запланована на завтрашній вечір. Але він заявив, що Україна має "найкращі рідкоземельні елементи, які тільки можна дістати", тому ця угода є дуже важливою для американського бізнесу.

Дональд Трамп про угоду з Україною

"Я думаю, що це чудова угода для нас, тому що дурний Байден дав 300 мільярдів доларів, а точніше 350 мільярдів. І знаєте, що сталося? Ми нічого не отримали. Ми просто віддали їх. Ми могли б перебудувати весь наш військово-морський флот США на 350 мільярдів. Подумайте про це. А зараз ми повертаємо все це і навіть більше", — заявив Трамп.

Головне з промови президента США:

На запитання про зняття санкцій з РФ Трамп відповів, що "ми будемо укладати угоди, щоб завершити український конфлікт".

Росія і народ України хочуть мирного врегулювання. Угоду можна укласти дуже швидко, але дехто виступає проти миру.

Після суперечки із Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що "той, хто буде висловлюватися проти миру в Україні, не затримається надовго".

Зеленському краще б виявитися неправим у тому, що бойові дії в Україні триватимуть ще роки.

Трамп повідомив, що ще не обговорював варіант зупинення військової допомоги Україні. Однак Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація Трампа призупинила фінансування нових поставок зброї в Україну і розглядає можливість зупинки поставок з наявних запасів США з арсеналів.

Крім цього Трамп перевірив припущення про те, що після приїзду Зеленського в Білий дім угода щодо мінеральних ресурсів з Україною "мертва".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському варто більше показувати вдячність Штатам.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що він не поступився Росії. Він упевнений, що росіяни захопили б усю Україну, якби не він.

Нагадаємо, після словесної перепалки Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт 1 березня заявила, що Штати зупинять військову допомогу Україні.