США припинила фінансування нових поставок зброї в Україну, — WSJ

Тепер адміністрація Трампа розглядає можливість заморозки поставок зброї з американських запасів з арсеналів.

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Адміністрація Трампа припинила фінансування нових постачань зброї в Україну і розглядає можливість заморожування постачань зброї з американських запасів, що ставить під загрозу здатність Києва битися в критичний момент у його битві з російськими військами. Про це повідомляє WSJ.

Військове фінансування припинено, і посадові особи зустрічаються, щоб розглянути питання про припинення іншого типу допомоги

Фінансування було припинено в останні тижні на тлі заморозки адміністрацією Дональда Трампа іноземної допомоги. Але крок щодо потенційного закриття основного каналу для поставок зброї в Україну відбувся за кілька днів після суперечливої зустрічі президента Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Напружений обмін думками в п'ятницю викликав побоювання по всій Європі, що США можуть віддалитися від усього західного альянсу.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що Сполучені Штати розробляють план потенційного пом'якшення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні. Наразі санкційні відомства готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з деякими російськими олігархами.