Білий дім хоче зняти частину санкцій проти Росії, — Reuters

Джерела повідомляють, що в адміністрації Трампа попросили Держдепартамент і Міністерство фінансів підготувати варіанти пом'якшення санкцій проти Росії.

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Сполучені Штати розробляють план потенційного пом'якшення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні. Про це агентству Reuters повідомили американський чиновник та інсайдер, знайомий із ситуацією.

Джерела зазначають, що Білий дім доручив Державному департаменту і Міністерству фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені, щоб офіційні особи США могли обговорити його з представниками Росії найближчими днями в рамках широких переговорів адміністрації з Москвою щодо поліпшення дипломатичних та економічних відносин.

Наразі санкційні відомства готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з деякими російськими олігархами.

Так звані документи з варіантами дій часто складаються посадовими особами, які працюють над санкціями, але конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність Трампа і його радників пом'якшити санкції проти Росії в рамках потенційної угоди з Москвою.

Поки не зрозуміло, чого конкретно може вимагати Вашингтон в обмін на пом'якшення санкцій.

В агентстві зазначають, що Білий дім, Державний департамент і Міністерство фінансів США та посольство Росії у Вашингтоні не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.

Минулого року Кремль охарактеризував відносини як "нижчі за нуль" за адміністрації Джо Байдена, демократа, який підтримав Україну допомогою і зброєю та запровадив жорсткі санкції проти Росії, щоб покарати її за повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Однак Трамп, який обіцяв швидке припинення війни, швидко змінив політику США, розпочавши переговори з Москвою, розпочавши з телефонного дзвінка президенту Росії Володимиру Путіну 12 лютого, після чого відбулися зустрічі офіційних осіб США і Росії в Саудівській Аравії і Туреччині.

У січні Трамп пригрозив посилити санкції проти Росії, якщо Путін не захоче вести переговори про припинення війни в Україні. Однак зовсім недавно представники адміністрації Трампа відкрито визнали можливість пом'якшення санкцій проти Москви.

26 лютого Трамп повідомив журналістам, що санкції проти РФ можуть бути пом'якшені "в якийсь момент".

За словами американських джерел, Білий дім попросив чиновників Держдепартаменту і Міністерства фінансів розробити можливий план пом'якшення санкцій до того, як Трамп минулого тижня продовжив надзвичайний стан через війну в Україні.

Надзвичайний стан накладає санкції на певні активи та людей, які беруть участь у війні Росії. Ці заходи, запроваджені адміністрацією тодішнього президента Барака Обами, діють з березня 2014 року, коли Росія анексувала український Крим. Наразі незрозуміло, які саме санкції проти Росії адміністрація Трампа розгляне насамперед для скасування.

Нагадаємо, що кілька днів тому Велика Британія оголосила про найбільші з початку російсько-української війни санкції проти Росії. Під цей пакет нових санкцій потрапить не тільки держава-агресор, а й китайські виробники військових компонентів. Детальніше про новий пакет обмежень писав Фокус 24 лютого.