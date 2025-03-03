Белый дом хочет снять часть санкций против России, — Reuters

Источники сообщают, что в администрации Трампа попросили Госдепартамент и Министерство финансов подготовить варианты смягчения санкций против России.

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Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине. Об это агентству Reuters сообщили американский чиновник и инсайдер, знакомый с ситуацией.

Источники отмечают, что Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

В настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Так называемые документы с вариантами действий часто составляются должностными лицами, работающими над санкциями, но конкретный запрос Белого дома на такой документ в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников смягчить санкции против России в рамках потенциальной сделки с Москвой.

Пока не ясно, чего конкретно может потребовать Вашингтон в обмен на смягчение санкций.

В агентстве отмечают, что Белый дом, Государственный департамент и Министерство финансов США и посольство России в Вашингтоне не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

В прошлом году Кремль охарактеризовал отношения как "ниже нуля" при администрации Джо Байдена, демократа, который поддержал Украину помощью и оружием и ввел жесткие санкции против России, чтобы наказать ее за полномасштабное вторжение в 2022 году .

Однако Трамп , обещавший быстрое прекращение войны, быстро изменил политику США, начав переговоры с Москвой , начав с телефонного звонка президенту России Владимиру Путину 12 февраля, за которым последовали встречи официальных лиц США и России в Саудовской Аравии и Турции.

В январе Трамп пригрозил ужесточить санкции против России, если Путин не захочет вести переговоры о прекращении войны на Украине. Однако совсем недавно представители администрации Трампа открыто признали возможность смягчения санкций против Москвы.

26 февраля Трамп сообщил журналистам, что санкции против РФ могут быть смягчены "в какой-то момент".

По словам американских источников, Белый дом попросил чиновников Госдепартамента и Министерства финансов разработать возможный план смягчения санкций до того, как Трамп на прошлой неделе продлил чрезвычайное положение из-за войны в Украине.

Чрезвычайное положение накладывает санкции на определенные активы и людей, участвующих в войне России. Эти меры, введенные администрацией тогдашнего президента Барака Обамы, действуют с марта 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. Пока неясно, какие именно санкции против России администрация Трампа рассмотрит в первую очередь для отмены.

Напомним, что несколько дней назад Великобритания объявила о крупнейших с начала российско-украинской войны санкциях против России. Под этот пакет новых санкций попадет не только государство-агрессор, но и китайские производители военных компонентов. Подробнее о новом пакете ограничений писал Фокус 24 февраля.