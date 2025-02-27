Трамп продовжив на рік санкції проти Росії (документ)

Санкції проти РФ вводили Барак Обама, сам Трамп і Джо Байден із 2014 року.

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Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, які запроваджували у США з 2014 року після анексії Криму. Відповідний документ було передано до Федерального реєстру США, він має назву: "продовження надзвичайного стану щодо України".

"Я продовжую на 1 рік надзвичайний стан у країні, оголошений в Указі 13660. Це повідомлення має бути опубліковано у Федеральному реєстрі та передано до Конгресу", — ідеться наприкінці документа і зазначено, що його підписано в Білому домі 27 лютого 2025 року.

Цей режим передбачає продовження низки санкцій проти Росії, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

Розпорядження про режим НС у зв'язку з початком військових дій в Україні та вторгненням Росії на територію нашої країни, США ввели 6 березня 2014 року. Потім, уже в роки першого президентського терміну Дональда Трампа і терміну Джо Байдена, перелік санкцій розширювався.

Примітно, але в документі, який продовжує дію санкцій проти Росії на рік, зазначено, що "передбачуване визнання Російською Федерацією так званих Донецької Народної Республіки або Луганської Народної Республіки регіонів України суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими угодами та ще більше загрожує миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України".

І, таким чином, являє собою "надзвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 26 лютого президент США Дональд Трамп припустив, що питання щодо запроваджених санкцій проти Росії рано чи пізно потрібно розглянути. За його словами, може прийти "певний момент", коли ці санкції, які ввели США через агресію РФ, можна буде скасувати.

Однак Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами додав, що поки що такого питання в Білому домі не обговорювали, а "будь-які санкції" проти будь-кого скасовувати не збираються.

"Прямо зараз ми не погоджувалися скасувати санкції щодо будь-кого", — заявив Дональд Трамп.