США прекратила финансирование новых поставок оружия в Украину, — WSJ

Теперь администрация Трампа рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских запасов с арсеналов.

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Администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия в Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских запасов, что ставит под угрозу способность Киева сражаться в критический момент в его битве с российскими войсками. Об этом сообщает WSJ.

Военное финансирование прекращено, и должностные лица встречаются, чтобы рассмотреть вопрос о приостановке другого типа помощи

Финансирование было прекращено в последние недели на фоне заморозки администрацией Дональда Трампа иностранной помощи. Но шаг по потенциальному закрытию основного канала для поставок оружия в Украину последовал через несколько дней после спорной встречи президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Напряженный обмен мнениями в пятницу вызвал опасения по всей Европе, что США могут отдалиться от всего западного альянса.

Напомним, 3 марта стало известно, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине. В настоящее время санкционные ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.