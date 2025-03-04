"Європа не може заповнити прогалину": ЗМІ дізнались, коли ЗСУ відчують зупинку допомоги США

За словами експертів, за кілька місяців лінія фронту почне прогинатись, після чого росіяни зможуть "прорватись". Вихід з цієї ситуації буде "надзвичайно принизливим" для Зеленського.

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Україна відчує наслідки наказу президента США Дональда Трампа щодо призупинення всієї військової допомоги через кілька днів або тижнів. Про це пише CNN з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

За їх словами, потрібен певний час — можливо, кілька днів або тижнів, щоб вплив паузи у військовій допомозі США відчули українські військовослужбовці.

Водночас як тільки поточні запаси України почнуть вичерпуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину.

"Європа не може заповнити прогалину самотужки", — сказав чиновник.

Інший співрозмовник видання заявив, що цей крок США стане відчутним протягом двох-чотирьох місяців, оскільки допомога європейських країн надає Києву спроможність поки що залишатися в боротьбі.

"Вплив буде великим. Я б назвав його руйнівним. Коли ваші запаси скорочуються вдвічі, це врешті-решт відображається на лінії фронту", — зазначив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

За його словами, за таких умов лінія фронту буде "прогинатись" врешті-решт росіяни прорвуться, після чого Україна "буде змушена прийняти несприятливе — навіть катастрофічне — мирне врегулювання".

Крім того, Канчіан попередив, що адміністрація Трампа має інші форми допомоги Україні, які можуть бути призупинені або взагалі скасовані, в тому числі обмін розвідданими і тренування українських військових.

"Вихід може бути, але це буде надзвичайно принизливо для Зеленського", — наголосив Канчіан.

Нагадаємо, 3 березня Дональд Трамп зупинив всю військову підтримку України.

1 березня журналісти The Washington Post повідомляли, що Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.