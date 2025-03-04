Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні від ЄС, — Politico

У Словаччині заявили, що відмовляться від допомоги Україні. Щодо використання заморожених активів РФ, як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Європа дійти згоди не може.

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2 березня у Лондоні пройшов саміт лідерів Європи, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Незадовго до того відбулася зустріч послів, під час якої Угорщина заблокувала новий пакет допомоги від ЄС. Про це 3 березня повідомили у Politico.

За даними видання, зустріч послів проходила у п’ятницю, 28 лютого. Угорщина відхилила проєкт тексту про Україну, який передбачав гарантії безпеки від ЄС та новий пакет військової допомоги.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від фінансової або військової підтримки України. "Мир через силу" він відкинув як нереалістичний підхід.

Окрім того, польський прем’єр Дональд Туск передав, що в ЄС все ще "далекі" від консенсусу щодо використання приблизно 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Вони утримуються в Європі, щоб змінити ситуацію проти РФ. Однак деякі країни побоюються потенційного впливу на євро і фінансову стабільність.

Нагадаємо, головний редактор Defence Express Олег Катков повідомив, що за найгіршим сценарієм Україна може втратити до 30% усього озброєння через рішення США про припинення допомогою.

Журналіст Остап Яриш припустив, що пауза стосується усіх запланованих постачань, зокрема за програмою USAI. З його слів, першочергово йдеться про ракети до ППО та боєприпаси.