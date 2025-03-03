Якщо примусять розділити Україну, то буде нова війна: Зеленський підсумував візит в Лондон (відео)

Люди не погодяться з несправедливим завершення війни, якщо частина України лишиться у російській окупацій, заявив український президент.

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, якщо Російська Федерація продовжить контролювати окуповані території, то це шлях до нового витка війни. Крім того, політик заявив, не можна юридично визнавати окупацію, а слід дотримуватись уставу Організації об'єднаних націй та міжнародних угод. Фрагменти заяв глави української держави, які він зробив 2 березня в аеропорту Лондона, опублікувало агентство Reuters та медіа "Новини. Live".

Зеленський заявив, що Україна не віддасть добровільно території, які окупувала РФ. Політик впевнений, що українці рано чи пізно повернуть свої землі. При цьому наголосив, що країна не планує порушувати міжнародні закони, бо "ніхто не хоче нічого зайвого, ніхто не хоче того, що нам не належить". Також він пояснив, що у випадку зазіхання на чуже крадене рано чи пізно "у тебе заберуть". На думку українського президента, війна відновиться, якщо частину території залишиться в окупації.

"Розділення землі — це примус, який обернеться, мені здається, великим ризиком бойових дій через якийсь відповідний час", — заявив Зеленський.

Політик наголосив, що партнери, які підтримують Україну або "хочуть виступати посередниками", розуміють ризики несправедливого завершення війни. З його слів, у такому випадку народ намагатиметься повернути землі, які йому належать.

"Я думаю, вони розуміють, що якщо закінчити війну несправедливо, то питання буде часу, коли люди будуть повертати цю справедливість", — сказав він.

Журналісти також почули ставлення Зеленського до суперечки у Білому домі та позицію щодо угоди про рідкісноземельні метали, яку так і не підписали. Він пояснив, що як представник країни, яка залежить від допомоги партнерів, готовий до "конструктивного діалогу". З його слів, він підпише угоду відразу, як його запросять в США.

"Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене до конструктивного діалогу для розв'язання реальних проблем, для серйозних питань, для реальних рішучих дій і відповідей, я буду там з поваги до Америки, американського народу, президента", — наголосив очільник української держави.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, 2 березня у Лондоні відбувся безпековий саміт, на якому зібрались лідери розвинутих країн Європи та представники Європейського Союзу. Після зустрічі з президентом Зеленським вони заявили, що готові і далі підтримувати Україну. При цьому очікується, що до підтримки та до переговорів щодо завершення війни приєднають також в США.

Тим часом 28 лютого Фокус писав про візит Зеленського у Білий дім, який супроводжувався суперечкою, початою президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Лі Венсом. Після суперечки американці заявили, що не укладатимуть угоду про українські надра, але можуть до неї повернутись, якщо Зеленський змінить поведінку і буде достатньо вдячний.

Нагадуємо, 2 березня радник США з національної безпеки Майк Волц відреагував на події в Білому домі та висміяв Зеленського та Україну.