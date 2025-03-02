"Сперечається про все, що було 9 років тому": у Трампа порівняли Зеленського з "колишньою"

За останні 24 години низка високопосадовців США незавуальовано вдаються до заяв, які виглядають фактичним шантажем в сторону Києва. Фокус зібрав найрезонансніші вислови топполітиків США на адресу України та Зеленського.

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Радник США з національної безпеки Майк Волц порівняв президента України "з колишньою, яка сперечається про все що було 9 років тому". Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart News.

Волтц вважає поведінку Зеленського було "абсолютно недоречною", а фактичне зірвання процесу про підписання угоди щодо копалини "неправильним підходом" зі сторони українського президента.

Радник з нацбезпеки також вважає, що Київ прагнув "залишити угоду відкритою", фактично вимагаючи гарантій безпеки, чого США "не готові робити". Він переконаний, що поведінка президента Зеленського була спрямована на внутрішню аудиторію — на "своїх націоналістів"

"Це як колишня дівчина, яка хоче сперечатися про все, що ви сказали дев'ять років тому, замість того, щоб рухати відносини вперед", — вважає Волц.

Перед тим, у програмі CNN "State of the Union" радник з питань нацбезпеки, слова якого цитує видання Reuters, заявив, що США потребують в Україні лідера, "який зможе мати справу з нами, зрештою мати справу з росіянами та припинити цю війну".

"І якщо стане очевидним, що Зеленський з особистих чи політичних мотивів не бажає припиняти бойові дії у своїй країні, тоді у нас справді є проблема.", — додав Волц.

Неприхований шантаж чи вимога: чого хочуть в Білому Домі

Окрім заяв радника США з питань нацбезпеки Волца, інші топпосадовці адміністрації Трампа встигли висловитися про те, за яких умов президент Зеленський може повернутися до перемовин з США.

Зокрема, держсекретар Марко Рубіо заявив у інтерв'ю ABC News, що не спілкувався з представниками української влади після їх від'їзду з Білого Дому. Він додає, що саме Зеленський "зірвав зусилля", які нібито доклали США, аби Трамп — "як єдина людина, що має шанс це зробити" — змогла посадити за стіл перемовин російського лідера Володимира Путіна.

"Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський — він перевертав кожне питання", — каже Рубіо.

Держсекретар США додав, що попри заяви Зеленського щодо гарантій безпеки для України, то спочатку потрібно взаємодіяти з РФ, "аби переконатися, чи це взагалі можливо", а вже потім казати про них. Водночас Рубіо сподівається на перезавантаження діалогу з Києвом і що до Зеленського "прийде усвідомлення", що США намагаються "допомогти Україні та запобігти збільшенню чисельності жертв у війні".

Свою думку щодо питання зміни очільника в України висловив спікер Палати представників Майк Джонсон. Він також припустив, що Україні може знадобитися інший лідер, якщо Зеленський не виконає вимоги США.

"Щось має змінитися. Або він повинен схаменутися і повернутися до столу на знак вдячності, або хтось інший повинен очолити країну, щоб це зробити", – сказав він у програмі NBC Meet the Press.

Після публічної сварки в Білому дому: все-таки, продумана провокація?

На противагу заявам топпосадовців США, видання CNN повідомляє з посиланням на думку опитаних професійних дипломатів, що адміністрація Трампа справді готувала пастку для українського президента. Головною причиною журналісти називають бажання "дискредитувати українського лідера та усунути його як перешкоду для будь-яких подій".

"Незалежно від того, чи було це так влаштовано, чи ні [і сталося випадково], Москва з радістю відреагувала на суперечку Білого дому, і тепер очікує, що переговори, спрямовані на відновлення американсько-російських відносин, продовжаться і навіть прискоряться, найближчими тижнями", — йдеться в тексті CNN.

Журналісти додають, що попри непублічність перемовин між РФ і США, низка співрозмовників ЗМІ кажуть, що наразі в приватних бесідах між посадовцями США часто говорять про те, що "зустріч Трампа і Путіна, яка завжди була на порядку денному, тепер прискорилася".

Водночас після перепалки в Білому домі, Трамп звернувся до своїх підлеглих з проханням вивчити можливість, аби зменшити або повністю зупинити військову допомогу. Видання NBC пише, що наразі невідомо, чи піде Білий Дім на такий крок, однак там переконані, що можливість співпраці Трампа та Зеленського щодо мирної угоди ще можливі.

Однак, як повідомляють журналісти, наразі посадовці з адміністрації Трампа не знають, як "далі будуть розвиватися події". За словами одного зі співрозмовників видання, Трамп вважає, що саме наявність Зеленського може "заважати" укладенню мирної угоди.

Раніше повідомлялося, чи зможе Україна протистояти Росії без допомоги США. Оглядач The Times Марк Галеотті відзначає, що зараз безпосередню стурбованість викликає питання, чи зможе Україна продовжувати оборонятися без підтримки США.

Згодом стало відомо, що Зеленський "не так одягнувся", щоб вести переговори про припинення війни. За словами Майка Волца, наразі не є зрозуміло, чи дійсно Зеленський хоче зупинити бойові дії.