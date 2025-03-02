"Спорит обо всем, что было 9 лет назад": у Трампа сравнили Зеленского с "бывшей"

За последние 24 часа ряд высокопоставленных представителей США незавуалированно прибегают к заявлениям, которые выглядят фактическим шантажом в сторону Киева. Фокус собрал самые резонансные высказывания топ-политиков США в адрес Украины и Зеленского.

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Советник США по национальной безопасности Майк Уолц сравнил президента Украины "с бывшей, которая спорит обо всем что было 9 лет назад". Об этом он заявил в интервью Breitbart News.

Волтц считает поведение Зеленского было "абсолютно неуместным", а фактический срыв процесса о подписании соглашения по ископаемому "неправильным подходом" со стороны украинского президента.

Советник по нацбезопасности также считает, что Киев стремился "оставить соглашение открытым", фактически требуя гарантий безопасности, чего США "не готовы делать". Он убежден, что поведение президента Зеленского было направлено на внутреннюю аудиторию — на "своих националистов"

"Это как бывшая девушка, которая хочет спорить обо всем, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы двигать отношения вперед", — считает Уолц.

Перед тем, в программе CNN "State of the Union" советник по вопросам нацбезопасности, слова которого цитирует издание Reuters, заявил, что США нуждаются в Украине в лидере, "который сможет иметь дело с нами, в конце концов иметь дело с россиянами и прекратить эту войну".

"И если станет очевидным, что Зеленский по личным или политическим мотивам не желает прекращать боевые действия в своей стране, тогда у нас действительно есть проблема", — добавил Уолц.

Неприкрытый шантаж или требование: чего хотят в Белом Доме

Кроме заявлений советника США по вопросам нацбезопасности Волца, другие топ-чиновники администрации Трампа успели высказаться о том, при каких условиях президент Зеленский может вернуться к переговорам с США.

В частности, госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью ABC News, что не общался с представителями украинской власти после их отъезда из Белого Дома. Он добавляет, что именно Зеленский "сорвал усилия", которые якобы приложили США, чтобы Трамп — "как единственный человек, имеющий шанс это сделать" — смог посадить за стол переговоров российского лидера Владимира Путина.

"Все здесь знают историю здесь от и до. Мы это понимаем. Мы все это понимаем. Но вопрос сейчас заключается в том, можем ли мы посадить их за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы сорвать. И это то, что, к сожалению, сделал Зеленский — он перекручивал каждый вопрос", — говорит Рубио.

Госсекретарь США добавил, что несмотря на заявления Зеленского о гарантиях безопасности для Украины, то сначала нужно взаимодействовать с РФ, "чтобы убедиться, возможно ли это вообще", а уже потом говорить о них. В то же время Рубио надеется на перезагрузку диалога с Киевом и что к Зеленскому "придет осознание", что США пытаются "помочь Украине и предотвратить увеличение численности жертв в войне".

Свое мнение по вопросу смены главы в Украине высказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он также предположил, что Украине может понадобиться другой лидер, если Зеленский не выполнит требования США.

"Что-то должно измениться. Либо он должен опомниться и вернуться к столу в знак благодарности, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы это сделать", — сказал он в программе NBC Meet the Press.

После публичной ссоры в Белом доме: все-таки, продуманная провокация?

В противовес заявлениям топ-чиновников США, издание CNN сообщает со ссылкой на мнение опрошенных профессиональных дипломатов, что администрация Трампа действительно готовила ловушку для украинского президента. Главной причиной журналисты называют желание "дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для любых событий".

"Независимо от того, было ли это так устроено или нет [и произошло случайно], Москва с радостью отреагировала на спор Белого дома, и теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление американо-российских отношений, продолжатся и даже ускорятся, в ближайшие недели", — говорится в тексте CNN.

Журналисты добавляют, что несмотря на непубличность переговоров между РФ и США, ряд собеседников СМИ говорят, что сейчас в частных беседах между чиновниками США часто говорят о том, что "встреча Трампа и Путина, которая всегда была на повестке дня, теперь ускорилась".

В то же время после перепалки в Белом доме, Трамп обратился к своим подчиненным с просьбой изучить возможность, чтобы уменьшить или полностью остановить военную помощь. Издание NBC пишет, что пока неизвестно, пойдет ли Белый Дом на такой шаг, однако там убеждены, что возможность сотрудничества Трампа и Зеленского по мирному соглашению еще возможны.

Однако, как сообщают журналисты, пока чиновники из администрации Трампа не знают, как "дальше будут развиваться события". По словам одного из собеседников издания, Трамп считает, что именно наличие Зеленского может "мешать" заключению мирного соглашения.

Ранее сообщалось, сможет ли Украина противостоять России без помощи США. Обозреватель The Times Марк Галеотти отмечает, что сейчас непосредственную обеспокоенность вызывает вопрос, сможет ли Украина продолжать обороняться без поддержки США.

Впоследствии стало известно, что Зеленский "не так оделся", чтобы вести переговоры о прекращении войны. По словам Майка Уолца, пока не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия.