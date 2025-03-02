Зеленский "не так оделся", чтобы вести переговоры о прекращении войны, — Уолтс (видео)

На вопрос репортера Fox News, почему на встречу с Трампом Зеленский не одел костюм, украинский президент ответил, что после завершения войны в Украине оденет костюм получше чем тот, который одел репортер.

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Советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Майк Уолтц выступил с резким заявлением в эфире Fox News, усомнившись в стремлении президента Владимира Зеленского остановить боевые действия. Он подчеркнул, что украинский лидер не соответствовал статусу переговорщика ни своим внешним видом, ни своими действиями.

"Не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетым не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: "Довольно". Президент сказал: "Довольно". И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, не тот президент, чтобы с ним можно было", — прокомментировал Уолтс встречу в Белом доме.

Советник Трампа также использовал интервью для сравнения политического подхода американского экс-президента Джо Байдена с позицией действующего президента США.

"И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, не тот президент, чтобы с ним можно было такое провернуть. Это не Джо Байден", – заявил Уолтц.

Претензии американцев к одежде Зеленского

Во время визита Владимира Зеленского в Белый дом на его внешний вид обратил внимание и Трамп, причем буквально с первых секунд после рукопожатия. Когда Зеленский вышел из авто, американский лидер поприветствовал его у входа в администрацию и отметил одежду украинского коллеги.

"Он сегодня приоделся", — громко произнес Трамп указывая пальцем на Зеленского.

Позже уже в Овальном кабинете к украинскому лидеру обратился репортер Fox News Брайан Гленн, который задал вопрос, почему Зеленский не одел костюм.

"Почему вы не носите костюм? Вы посещаете главный офис этой страны и отказываетесь носить костюм. Просто хочу проверить, есть ли у вас костюм. Многих американцев возмущает то, что вы не уважаете достоинство администрации президента США", — сказал Гленн.

В ответ Зеленский сказал, что наденет костюм только после завершения войны в Украине. Он также попытался сгладить ситуацию шуткой, намекнув, что его костюм, вероятно, будет получше. А затем добавил, что, учитывая обстоятельства, возможно, выберет более скромную одежду.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа закончилась жесткой словесной перепалкой. Глава Белого дома обвинял украинского лидера в желании продолжать войну в Украине и неблагодарности США.