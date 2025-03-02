Трамп — не Байден, чтобы с ним можно было "такое провернуть", — советник Уолтс

После провальных переговоров в Белом доме, американский советник по нацбезопасности заявил, что президенту Зеленскому "не доложили о том, что в городе новый шериф".

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Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс прокомментировал скандал в Белом доме и рассказал свою версию событий после публичной перепалки между Дональдом Трампом, сенатором Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью Fox News он сказал, что Трамп — не тот президент, "с которым можно провернуть подобное".

По словам Уолтса, после открытого конфликта в Овальном кабинете члены администрации Трампа единогласно рекомендовали президенту США не продолжать встречу с Зеленским и украинская сторона была проинформирована об этом решении.

"Послушайте, у нас была встреча после того, как прессу попросили уйти, и мы по сути единогласно посоветовали президенту, что после того оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как нам двигаться дальше", — признался Уолтс.

Советник отверг предположения о том, что произошедшее было спланированной "засадой". Он подчеркнул, что изначально предполагалось подписание соглашения в Восточной комнате Белого дома, которое должно было укрепить экономическое сотрудничество между США и Украиной. Документ содержал вопросы инвестиций и сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых.

Кроме того, советник Трампа отметил, что после инцидента президент Зеленский якобы не до конца осознал, что произошло, а его посол и советник были крайне расстроены и настаивали "практически в слезах" на возобновлении встречи.

"Я сказал: послушайте, господин президент (Зеленский, — ред), время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне, учитывая ситуацию в мире и, что самое важное, толерантность USAID и налогоплательщиков не является безграничной", — сказал Уолтс.

Он добавил, что Зеленскому "не доложили о том, что в городе новый шериф, новый президент", и США теперь будут использовать другой подход в международных отношениях.

Ранее Фокус собрал информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в США, который закончился дипломатическим скандалом в Овальном кабинете Белого дома.