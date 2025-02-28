Встреча Зеленского и Трампа: детали скандала в Белом доме и что произошло после него

После событий в Вашингтоне Украину и Владимира Зеленского поддержали большинство европейских лидеров. Ситуацию высмеяли или критиковали в США и РФ

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28 февраля состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Во время визита украинский политик встретился с сенаторами Конгресса и планировал заключить соглашение о полезных ископаемых. Зеленского встретил президент Дональд Трамп и политики прошли внутрь Белого дома, готовясь к переговорам. После этого состоялся спор между украинским политиком и президентом США. Фокус собрал главные события 28 февраля.

Встреча Зеленского и Трампа — приезд в Вашингтон

Зеленский приехал в Белый дом в 18 час. 28 февраля, рассказал Фокус в текстовой трансляции. Дональд Трамп лично вышел на порог Белого дома, пожал руку президенту Украины и провел его в Овальный кабинет. Согласно плану, после короткого позирования для прессы, политики должны были начать закрытую встречу. Впрочем, журналистам позволили задать несколько вопросов. Медиа интересовались отношением Трампа к защите стран Европы и к возможности завершить войну. Президент США заявил об уверенности в том, что война как можно быстрее завершится и этому будет способствовать соглашение, которое вскоре подпишут.

Спор Зеленского с Трампом и Вэнсом

Во время короткого общения с журналистами президент Украины отреагировал на то, что в новом соглашении есть минимальные упоминания о гарантиях безопасности. Зеленский пояснил, что война с РФ продолжается с 2014 года и в течение 11 лет глава Кремля Владимир Путин каждый раз нарушал договоренности. Именно из этих соображений Украине нужны гарантии безопасности, а не простое перемирие. По мнению украинского президента, только так можно защититься от продолжения войны.

Слова Зеленского вызвали несогласие вице-президента США Джей Ди Венса. Прежде всего он заявил, что украинцы мало благодарят американцев. В ответ украинский президент пригласил его в Украину, чтобы увидеть, как борется ее народ. После этого, как свидетельствует прямая трансляция из Белого дома, полился ливень обвинений от Трампа и Вэнса. Вспоминали и о Хантере Байдене, сыне предыдущего президента США, и о Бараке Обаме, и о "Джавелинах", которыми США якобы "засыпали" Украину, и о третьей мировой войне, и об отсутствии мужчин для мобилизации, и о не способности воевать дольше двух недель.

После десятиминутной ссоры политики все же остановились и прошли внутрь Белого дома. Ожидалось, что после обеда и непродолжительных переговоров состоится церемония подписания соглашения о минералах. Соглашение должны были подписывать министр экономики США Скотт Бессент и министр экономики Украины Ольга Стефанишина.

Решение по соглашению о минералах

Через час в СМИ сообщили, что Белый дом отменил пресс-конференцию, которая должна была состояться по итогам переговоров. После этого появилось сообщение президента США в соцсети True Social. Политик объяснил, что соглашение подписывать не будут, поскольку Зеленский к нему не готов. При этом глава США добавил, что, вероятно, вернутся к переговорам, если президент Украины изменит поведение.

Заявление Зеленского об итогах встречи с Трампом

Позже появилась реакция Зеленского на решение Белого дома. Президент Украины поблагодарил за поддержку Америке, президенту США, Конгрессу и американскому народу. После этого заявил, что и дальше будет работать для достижения мира.

"Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно для этого", — написал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа — заявление президента Украины 28 февраля

Какова реакция мира на события в Белом доме

Фокус собрал первые реакции политиков на отмену соглашения о минералах и на спор в Овальном кабинете. С критикой Зеленского и Украины выступил новый чиновник Белого дома, миллиардер Илон Маск. Его поддержал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом россиянин пригрозил третьей мировой войной и вспомнил о "свинарнике".

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Маска — встреча Зеленского и Трампа Фото: Скриншот Встреча Зеленского и Трампа — реакция Медведева — встреча Зеленского и Трампа Фото: Скриншот

Подавляющее большинство европейских лидеров поддержали Украину: об этом свидетельствуют благодарности Зеленского, опубликованные в X (Twitter). Поступила поддержка от лидеров Франции, Германии, Великобритании, Европейского Союза, Польши, Испании и др. Например, президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что политикам нужно уважать страну, которая борется против агрессора. Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину.

Встреча Зеленского и Трампа — реакция Макрона — реакция Макрона Фото: Скриншот Встреча Зеленского и Трампа — реакция Туска — реакция Туска

О продолжении поддержки написала в X президента Молдовы Майя Санду, президент Литвы Гитанас Науседа Президент, президент и премьер-министр Чехии, и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, и бывший канцлер Олаф Шольц, и президент Евросовета Антониу Коста. В ленте президента — десятки отзывов от лидеров стран Европы и руководителей ЕС.

"Уважаемый Владимир Зеленский, мы поддерживаем Украину во время испытаний. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне", — написал, например, Мерц.

Заявления администрация Трампа

На сайте Белого дома опубликовали официальные итоги встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В сообщении отмечается, что президенту удалось защитить интересы США. Ниже — благодарности от чиновников, которые писали о выдающемся вкладе Трампа.

"[Трамп и Вэнс] четко дали миру понять, что Соединенные Штаты не будут использованы в своих интересах — это чувство повторяют кабинет министров и члены Конгресса со всей страны", — говорится в заявлении.

Кроме того, вечером 28 февраля медиа CNS News сообщило, что США отказываются участвовать в восстановлении украинской энергетики, пострадавшей от почти 20 ударов ВС РФ.

Отметим, обозреватель издания The Finacial Times написал, что спор в Белом доме — намеренная провокация со стороны Трампа и Вэнса. По его мнению, вначале американские политики вывели Зеленского из равновесия, делая скандальные заявления течение предыдущих двух недель. После этого намеренно вызвали эмоциональные ответы в Овальном кабинете, чтобы ухудшить позицию для заключения сделки.

Напомним, 25 февраля премьер-министр Денис Шмигаль озвучил сумму, в которую обойдется восстановление Украины после войны.