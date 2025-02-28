Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США, – Трамп

Президент США Дональд Трамп пришел к выводу о неготовности президента Украины Владимира Зеленского к миру. В то же время Зеленскому разрешили приехать повторно, когда он будет готов к мирному соглашению.

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Президент США Дональд Трамп пришел к выводу о неготовности президента Украины Владимира Зеленского к миру. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social по итогам двусторонней встречи в Белом доме.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много того, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что может проявиться через эмоции. Я увидел, что Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена. Он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", — заявил он.

Трамп добавил, что ему не нужно преимущество, он хочет мира. Зеленский также проявил неуважение к Соединенным Штатам в их Овальном кабинете, но он может вернуться, когда будет готов к миру, заверил президент США.

Напомним, что выход к прессе Зеленского и Трампа отменили. Журналистов вывели из Восточного зала, где должны были подписывать соглашение об использовании полезных ископаемых Украины.

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля закончилась жаркими спорами. Последний обвинял украинского лидера в нежелании закончить войну.