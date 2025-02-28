Зеленський не готовий до миру і виявив неповагу до США, — Трамп

Президент США Дональд Трамп дійшов висновку про неготовність президента України Володимира Зеленського до миру. Водночас Зеленському дозволили приїхати повторно, коли він буде готовий до мирної угоди.

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Президент США Дональд Трамп дійшов висновку про неготовність президента України Володимира Зеленського до миру. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social за підсумками двосторонньої зустрічі в Білому домі.

"Сьогодні у нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато того, чого ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що може проявитися через емоції. Я побачив, що Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена. Він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах", — заявив він.

Трамп додав, що йому не потрібна перевага, він хоче миру. Зеленський також виявив неповагу до Сполучених Штатів у їхньому Овальному кабінеті, але він може повернутися, коли буде готовий до миру, запевнив президент США.

Нагадаємо, що вихід до преси Зеленського і Трампа скасували. Журналістів вивели зі Східної зали, де мали підписувати угоду про використання корисних копалин України.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого закінчилася палкими суперечками. Останній звинувачував українського лідера в небажанні закінчити війну.