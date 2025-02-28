"Устроили ловушку": Трамп и Вэнс специально готовили провальную встречу с Зеленским, — FT

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс начали подготовку к визиту Владимира Зеленского несколько недель назад, написало издание FT. Чтобы расшатать украинского политика, они заигрывали с Москвой и обвиняли Украину.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс могли намеренного провоцировать на ссору президента Украины Владимира Зеленского. При этом они надеялись ухудшить позицию украинского политика перед заключением соглашения о полезных ископаемых. О том, что произошло в Белом доме, написал обозреватель The Financial Times Бен Холл.

Обозреватель отметил, что ссора в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и Вэнсом должна понравиться президенту РФ Владимиру Путину и в Кремле сейчас "довольны". Бен Холл объяснил, что соглашение должно было бы закрепить интерес США к Украине и облегчить отношения между политиками, которые и раньше были напряженными. Вместо этого наблюдатели увидели "потрясающее зрелище", из-за которого в Кремле "потирают руки от удовольствия". В статье есть предположение, что Трамп и Вэнс были готовы спровоцировать Зеленского, поскольку выбивали его из равновесия в течение прошлых двух недель. Некоторые из таких шагов — это "заигрывание" с Москвой и слова о том, что это Украина спровоцировала войну, говорится в статье FT.

"Нетрудно представить, что Вэнс и Трамп стремились к конфликту с украинским лидером, чтобы поставить его в еще более слабую позицию в будущих переговорах. Возможно, это была заранее спланированная ловушка", — написал Бен Холл.

В завершение обозреватель опубликовал последние слова Трампа о телешоу, и добавил, что "для Украины это бесконечно серьезнее, чем просто шоу".

"Я думаю, мы увидели достаточно. Это будет замечательное телешоу, скажу вам", — привел журналист слова президента США в конце встречи с Зеленским.

Встреча Зеленского и Трампа — что произошло в Белом доме

Отметим, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы договориться о заключении соглашения о полезных ископаемых. Перед тем, как начать разговор, Трамп привел его в Овальный кабинет и позволил журналистам задать несколько вопросов. Через несколько минут начался спор между Зеленским, с одной стороны, и Трампом и Вэнсом, с другой. Американцы обвиняли украинского президента в неблагодарности, в подыгрывании демократам, в содействии третьей мировой войне. При этом Зеленский говорил о гарантиях безопасности для Украины и о неспособности РФ соблюдать договоренности, которые всегда нарушаются.

Напоминаем, в 20:00 28 февраля медиа сообщили, что Владимир Зеленский уезжает из Белого дома, а Трамп в соцсети написал, что сделки не будет. Фокус опубликовал реакцию мировых лидеров и россиян на событие в Белом доме.