Шмыгаль озвучил, в какую сумму обойдется восстановление Украины после войны

Восстановление Украины может стать ключевой задачей для Европы на годы вперед, — отметил премьер Денис Шмыгаль. Он призвал конфисковать замороженные российские активы.

Related video

Восстановление Украины после войны может стоить 500 млрд евро. Такие цифры, как информирует "Радио Свобода" во время совместного заседания правительства и Еврокомиссии озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, европейские компании могут инвестировать в послевоенное восстановление Украины.

"И это означает, по приблизительным подсчетам, что восстановление Украины будет стоить 500 млрд евро", — отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы, то есть "ключевой задачей", на годы вперед.

Как информируют в Кабмине, Шмыгаль подчеркнул, что одним из главных ресурсов для возрождения нашей страны должны стать замороженные российские активы.

"Пришло уже время конфисковать эти активы", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Отметим, по подсчетам, в мировых банках, в частности Европейского Союза, США, Японии и Канады заморожено российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти 200 миллиардов долларов из этих средств хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

Фокус писал, что президент Франции Эммануэль Макрон уверял, что ЕС не может конфисковать замороженные активы России, ведь это противоречит принципам международного права.

Напомним, почти год назад, согласно подсчетам Всемирного банка, для восстановления Украины требовалось, по меньшей мере, 486 миллиардов долларов США.