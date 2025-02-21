РФ согласилась уступить Украине $300 млрд ради мирной сделки, — СМИ

По словам журналистов, Россия может согласиться на передачу до двух третей замороженных активов на восстановление Украины в рамках мирного соглашения. Остальная часть может пойти на подконтрольные РФ территории.

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Россия может согласиться на использование замороженных 300 млрд долларов своих суверенных активов для реконструкции Украины. Но Кремль настаивает на том, что часть этих средств должна быть потрачена на 20% украинских территорий, которые сейчас оккупированы ВС РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году США и их союзники установили запрет на транзакции с Центральным банком и Министерством финансов РФ. Суверенные российские активы на сумму 300-350 миллиардов долларов были заблокированы.

Пока обсуждения между Россией и США находятся на раннем этапе, но в Москве обсуждают идею, заключающаяся в том, что Россия могла бы предложить использовать большую часть замороженных активов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения, согласно трем источникам.

Год назад Всемирный банк подсчитал, что реконструкция и восстановление Украины обойдутся в 486 млрд долларов.

По словам журналистов, о том, что Россия может согласиться на использование замороженных средств в качестве помощи в восстановлении Украины, прежде не сообщалась. И по этому можно оставить представление о том, на какие уступки в РФ готовы пойти. В свою очередь Трамп настаивает на доступе США к украинским полезным ископаемым в качестве возмещения за поддержку Вашингтона.

Журналистам не удалось выяснить, обсуждалась ли такая на встрече в Саудовской Аравии.

Но Кремль настаивает на распределении средств

"Замороженные суверенные активы России стали предметом интенсивных дебатов на Западе, и некоторые предлагают по сути передать их Украине через сложный "репатриационный кредит", — говорится в публикации.

Один источник сообщил, что Россия может согласиться на передачу до двух третей активов на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, при условии гарантий подотчетности. Остальная часть может пойти на подконтрольные РФ территории.

Другой источник сказал, что Москва согласится использовать деньги на восстановление Украины, но пока еще рано говорить о конкретных долях, куда пойдут замороженные активы. Два источника подчеркнули, что также важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на восстановление.

Другой источник, близкий к Кремлю, но не участвующий напрямую в обсуждениях, сказал, что Россия все равно будет требовать отмены заморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций.

Напомним, что США направили Болгарии запрос о размещении войск в Украине в рамках возможного мирного соглашения.

Также сообщалось, что Кит Келлог заявил, что потерю оккупированных территорий Украины запишут в спецсоглашении.