Мирные переговоры: США направили Болгарии запрос о размещении войск в Украине

Всем странам Евросоюза направили вопросы о том, могли бы они внести свой вклад в гарантии безопасности Украине, будут ли готовы разместить войска и каким должен быть размер европейских сил.

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МИД Болгарии подтвердил, что страна получила запрос о ее возможном участии в поддержке усилий по обеспечению безопасности в Украине. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Шесть вопросов были отправлены через посольство США в Софии и постоянное представительство Болгарии при НАТО. Среди прочего, какие страны могли бы внести свой вклад в гарантии Киеву, будут ли они готовы разместить войска в Украине в рамках мирного разрешения войны, а также каким должен быть размер возможных европейских сил, сообщают болгарские СМИ со ссылкой на дипломатов. Такие вопросы получили все столицы стран Евросоюза.

В МИД Болгарии указали, что решение об отправке болгарских военнослужащих за границу является исключительной прерогативой Народного собрания.

Твердая позиция Болгарии заключается в том, что Украина должна получить четкие и надежные гарантии своей безопасности и сама участвовать в переговорах о своем будущем, заявили болгарские дипломаты. ЕС также должен присутствовать за столом переговоров как естественный союзник США. Президент Болгарии Румен Радев 18 февраля выразил решительное несогласие с возможным размещением болгарских военных в Украине.

"Если вы помните, главный вопрос, который я поднял в начале войны в Украине, заключался в том, чтобы не допустить участия Болгарии в ней. Сегодня, на фоне рушащейся архитектуры глобальной безопасности, этот вопрос становится еще более актуальным. Как главнокомандующий, я категорически против отправки Болгарией войск в Украину в любой форме", — сказал Радев журналистам.

Напомним, что в Великобритании обсуждают отправку войск в Украину, чтобы спасти от "фальшивой сделки, состряпанной Трампом и Путиным".

Также сообщалось, что в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Зеленским и указали на юридические аспекты.