По словам депутата британского парламента Майка Мартина, бывшего офицера британской армии, мирное соглашение в Украине высвободит 700 тысяч закаленных в боях военных РФ. И любой план по Украине должен быть, по сути, планом европейской безопасности.

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Британские либеральные демократы заявили, что следует провести заседание парламента и обсудить предложение премьер-министра Кира Стармера об отправке британских войск в Украину для поддержки возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Sky News.

Это произошло после того, как сэр Кир Стармер заявил о готовности разместить "собственные войска на месте, если это понадобится", чтобы достичь соглашения с Россией.

"У нас осталось всего несколько дней, чтобы Великобритания возглавила Европу и спасла Украину от фальшивой сделки, состряпанной Трампом и Путиным", — заявил лидер либеральных демократов сэр Эд Дэйви.

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Это произошло после того, как депутат Майк Мартин, бывший офицер британской армии, раскритиковал комментарии премьер-министра, назвав их "преждевременными и стратегически неграмотными", добавив, что его заявление "нуждается в большей доработке".

Мартин, который также является старшим приглашенным научным сотрудником на кафедре военных исследований Королевского колледжа Лондона, отметил, что вооруженные силы Великобритании не находятся в "подходящем состоянии" для отправки в Украину.

Он также предупредил, что Европе в целом нужно быть "очень осторожной" в отношении крупномасштабного военного развертывания в стране, поскольку это может сделать другие страны, такие как Польша и Финляндия, более уязвимыми перед угрозой со стороны России.

В своем посте на X он отметил, что поддерживает идею британских войск в Украине, но для британских военных необходимо больше ресурсов и требуется также рассматривать европейскую безопасность под стратегическим углом зрения.

"Мирное соглашение в Украине, которого все хотят, высвободит примерно 700 тысяч закаленных в боях российских военных, и любой план для Украины должен быть, по сути, планом для европейской безопасности", — написал Мартин.

Напомним о том, что решили на экстренном саммите в Париже.

Также сообщалось, что после встречи в Эр-Рияде прогресс ожидается "через 2-3 месяца".