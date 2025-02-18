Врятувати Україну від "фальшивої угоди Трампа і Путіна": Велика Британія обговорює відправлення військ

За словами депутата британського парламенту Майка Мартіна, колишнього офіцера британської армії, мирна угода в Україні вивільнить 700 тисяч загартованих у боях військових РФ. І будь-який план щодо України має бути, по суті, планом європейської безпеки.

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Британські ліберальні демократи заявили, що слід провести засідання парламенту й обговорити пропозицію прем'єр-міністра Кіра Стармера про відправлення британських військ в Україну для підтримки можливої мирної угоди. Про це повідомляє Sky News.

Це сталося після того, як сер Кір Стармер заявив про готовність розмістити "власні війська на місці, якщо це знадобиться", щоб досягти угоди з Росією.

"У нас залишилося всього кілька днів, щоб Велика Британія очолила Європу і врятувала Україну від фальшивої угоди, сфабрикованої Трампом і Путіним", — заявив лідер ліберальних демократів сер Ед Дейві.

Війська Великої Британії під час навчань з японською армією

Війська Великої Британії під час навчань з японською армією

Це сталося після того, як депутат Майк Мартін, колишній офіцер британської армії, розкритикував коментарі прем'єр-міністра, назвавши їх "передчасними та стратегічно неграмотними", додавши, що його заява "потребує більшого доопрацювання".

Мартін, який також є старшим запрошеним науковим співробітником на кафедрі військових досліджень Королівського коледжу Лондона, зазначив, що збройні сили Великої Британії не перебувають у "відповідному стані" для виряджання в Україну.

Він також попередив, що Європі загалом потрібно бути "дуже обережною" щодо великомасштабного військового розгортання в країні, оскільки це може зробити інші країни, як-от Польща і Фінляндія, більш уразливими перед загрозою з боку Росії.

У своєму пості на X він зазначив, що підтримує ідею британських військ в Україні, але для британських військових необхідно більше ресурсів і потрібно також розглядати європейську безпеку під стратегічним кутом зору.

"Мирна угода в Україні, якої всі хочуть, вивільнить приблизно 700 тисяч загартованих у боях російських військових, і будь-який план для України має бути, по суті, планом для європейської безпеки", - написав Мартін.

Нагадаємо про те, що вирішили на екстреному саміті в Парижі.

Також повідомлялося, що після зустрічі в Ер-Ріяді прогрес очікується "через 2-3 місяці".