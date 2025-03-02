Трамп — не Байден, щоб із ним можна було "таке провернути", — радник Волтс

Після провальних переговорів у Білому домі, американський радник із нацбезпеки заявив, що президенту Зеленському "не доповіли про те, що в місті новий шериф".

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Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтс прокоментував скандал у Білому домі і розповів свою версію подій після публічної перепалки між Дональдом Трампом, сенатором Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. В інтерв'ю Fox News він сказав, що Трамп — не той президент, "з яким можна провернути подібне".

За словами Волтса, після відкритого конфлікту в Овальному кабінеті члени адміністрації Трампа одноголосно рекомендували президенту США не продовжувати зустріч із Зеленським, і українську сторону було поінформовано про це рішення.

"Послухайте, у нас була зустріч після того, як пресу попросили піти, і ми по суті одноголосно порадили президенту, що після тієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як нам рухатися далі", — зізнався Волтс.

Радник відкинув припущення про те, що подія була спланованою "засідкою". Він підкреслив, що спочатку передбачалося підписання угоди у Східній кімнаті Білого дому, яка мала зміцнити економічне співробітництво між США та Україною. Документ містив питання інвестицій і співпраці у сфері критично важливих корисних копалин.

Крім того, радник Трампа зазначив, що після інциденту президент Зеленський нібито не до кінця усвідомив, що сталося, а його посол і радник були вкрай засмученими та наполягали "практично в сльозах" на відновленні зустрічі.

"Я сказав: послухайте, пане президенте (Зеленський, — ред), час тут не на вашому боці. Час не на вашому боці на полі бою. Час не на вашому боці, з огляду на ситуацію у світі і, що найважливіше, толерантність USAID і платників податків не є безмежною", — сказав Волтс.

Він додав, що Зеленському "не доповіли про те, що в місті новий шериф, новий президент", і США тепер використовуватимуть інший підхід у міжнародних відносинах.

Раніше Фокус зібрав інформацію про візит президента України Володимира Зеленського до США, який закінчився дипломатичним скандалом в Овальному кабінеті Білого дому.