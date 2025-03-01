"Одностайне рішення": адміністрація Трампа порадила йому зупинити перемовини із Зеленським, — Волтц

Радник США з питань нацбезпеки Волц заявив, що вважає "цілком неприйнятним" обговорення питання миру не за зачиненими дверима, а перед камерами.

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Радник США з національної безпеки Майк Волц заявив, що після публічної сварки між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, посадовці з адміністрації глави США порадили йому припинити переговори з українським президентом, а Зеленського попросили покинути Білий дім. Про це він розповів у коментарі для Fox News, повідомляє Голос Америки.

За словами Волца, вся суперечка не була спланованою "засідкою", а рішення про припинення перемовин було озвучено після того, як представники медіа вийшли з Овального кабінету.

"У нас була зустріч після цієї суперечки, і ми більш-менш одностайно порадили президенту, що після цієї образи в Овальному кабінеті, ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде лише просуванням назад. І це те, що ми сказали президенту Зеленському і його команді", – сказав Волц.

За словами радника з нацбезпеки, Трамп побачив, і "це його розізлило", що "не було видно, що Зеленський справді хоче припинити воювати", і що він хоче захищати цю позицію "перед цілим світом".

"Президент сказав "досить", віцепрезидент сказав "досить". Це був неправильний підхід, у неправильний момент в історії, і напевно, неправильний президент, щоб з ним таке робити. Це – не Джо Байден, це є Дональд Джей Трамп. І я думаю, що весь світ це побачив", – заявив Волц, додавши, що сказав Зеленському про те, що "час не на його стороні" і "американська допомога не є нескінченною".

Він наголосив, що на відміну від попередньої адміністрації Байдена, яка говорила про підтримку України, то Зеленський ймовірно не усвідомив, що прийшла нова адміністрація з іншим підходом.

"Це новий президент, і ми сповнені рішучості застосувати новий підхід до миру. Хто є проти миру?" – запитав Волц, додавши, що вважає цілком неприйнятним той факт, що Зеленський не погоджуєтеся з тим, яким має бути цей мир, не за зачиненими дверима, а не перед камерами".

Раніше стало відомо, що Трамп посилить тиск на Україну, уникаючи прямих контактів із Зеленським. ЗМІ зазначає, що Трамп не збирається відмовлятися від плану швидко підписати мирову угоду попри публічну перепалку лідерів України та США.

Згодом повідомлялося про те, як в Україні сприйняли конфлікт Зеленського і Трампа. Подібні інциденти вже траплялися між президентами США та України, зазначає Саймон Шустер. Однак раніше вони відбувалися за "закритими дверима".