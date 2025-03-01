Трамп посилить тиск на Україну, уникаючи прямих контактів із Зеленським, — Bloomberg

ЗМІ зазначає, що Трамп не збирається відмовлятися від плану швидко підписати мирову угоду попри публічну перепалку лідерів України та США.

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Адміністрація чинного глави США Дональда Трампа планує збільшити тиск на Україну й уникати прямих контактів із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на неназваних співробітників Білого Дому.

Одне з джерел каже, що підтримка України за часів президентства Джо Байдена "розбестила" Зеленського, який сподівався, що "американський народ продовжить підтримувати фінансування війни".

"Із Зеленським покінчено", — повідомив співрозмовник видання.

Друге джерело з оточення адміністрації Трампа додає, що в спробу укладення угоди про припинення війни "було занадто багато вкладено, аби зараз з неї піти". Співрозмовник ЗМІ припускає, що натомість США "різко посилять тиск" на Київ, а також уникатимуть прямих контактів з українським президентом.

Журналісти вказують, що наразі лідери європейських країн опинилися "перед суворим вибором". Зокрема, вони намагаються задовольнити вимоги Трампа про більшу роль в підтримці України, але їм доведеться обирати між допомогою Києву та укладенням угоди зі США, навіть ймовірно пожертвувавши політичним майбутнім Зеленського.

Ще один співрозмовник видання каже, що Європа намагається діяти, однак підозрює, що Трамп вирішив "продати Україну". Водночас кілька європейських чиновників назвали "пасткою" ситуацію з перепалкою, яка виникла у Білому Домі.

ЗМІ підкреслює, що наразі в ЄС політики обмірковують про реакцію у випадку якщо Трамп таки спробує примусити України укласти мирну угоду, вигідну для РФ. Наразі європейські політики намагаються оґовтатися від шоку, "викликаного різкими попередженнями офіційних осіб США, що ті не будуть захищати країни, що були найближчими союзниками протягом 70 років".

Раніше стало відомо, що Трамп не хоче зміни влади в Україні, але відмовляється від переговорів із Зеленським. В адміністрації президента США не виникло дискусій про можливу зміну глави України, розповіли джерела. Однак чиновники не вірили, що переговори із Зеленським пройдуть складніше, ніж із Путіним.

Згодом повідомлялося, як в США відреагували на скандал Трампа і Зеленського. Деякі республіканці заявили, що це був провал зовнішньої політики Білого дому, в той час, як на каналі Fox повідомили, що "США керують світом".