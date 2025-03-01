Трамп усилит давление на Украину, избегая прямых контактов с Зеленским, — Bloomberg

СМИ отмечает, что Трамп не собирается отказываться от плана быстро подписать мировое соглашение несмотря на публичную перепалку лидеров Украины и США.

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Администрация действующего главы США Дональда Трампа планирует увеличить давление на Украину и избегать прямых контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванных сотрудников Белого Дома.

Один из источников говорит, что поддержка Украины во времена президентства Джо Байдена "развратила" Зеленского, который надеялся, что "американский народ продолжит поддерживать финансирование войны".

"С Зеленским покончено", — сообщил собеседник издания.

Второй источник из окружения администрации Трампа добавляет, что в попытку заключения соглашения о прекращении войны "было слишком много вложено, чтобы сейчас из нее уйти". Собеседник СМИ предполагает, что вместо этого США "резко усилят давление" на Киев, а также будут избегать прямых контактов с украинским президентом.

Журналисты указывают, что сейчас лидеры европейских стран оказались "перед суровым выбором". В частности, они пытаются удовлетворить требования Трампа о большей роли в поддержке Украины, но им придется выбирать между помощью Киеву и заключением соглашения с США, даже вероятно пожертвовав политическим будущим Зеленского.

Еще один собеседник издания говорит, что Европа пытается действовать, однако подозревает, что Трамп решил "продать Украину". В то же время несколько европейских чиновников назвали "ловушкой" ситуацию с перепалкой, которая возникла в Белом Доме.

СМИ подчеркивает, что сейчас в ЕС политики обдумывают о реакции в случае если Трамп таки попытается заставить Украину заключить мирное соглашение, выгодное для РФ. Сейчас европейские политики пытаются оправиться от шока, "вызванного резкими предупреждениями официальных лиц США, что те не будут защищать страны, которые были ближайшими союзниками в течение 70 лет".

Ранее стало известно, что Трамп не хочет смены власти в Украине, но отказывается от переговоров с Зеленским. В администрации президента США не возникло дискуссий о возможной смене главы Украины, рассказали источники. Однако чиновники не верили, что переговоры с Зеленским пройдут сложнее, чем с Путиным.

Впоследствии сообщалось, как в США отреагировали на скандал Трампа и Зеленского. Некоторые республиканцы заявили, что это был провал внешней политики Белого дома, в то время, как на канале Fox сообщили, что "США управляют миром".