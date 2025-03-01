Абсолютный провал или давайте нового переговорщика: реакция в США на скандал Трампа и Зеленского

После скандала между Трампом и Зеленским, даже некоторые республиканцы заявили, что это был провал внешней политики Белого дома, в то время, как на канале Fox сообщили, что "США управляют миром". Фокус собрал американские мнения в поддержку Зеленского и Трампа.

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Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским обострились после бурной ссоры 28 февраля. На встрече в Овальном кабинете не подписали соглашение о редких минералах и ни на шаг не приблизились к заключению мирного соглашения. Зато Украина снова оказалась на первых страницах всех газет и онлайн СМИ. Фокус собрал мнения американских лидеров мнений, которые уже высказались после скандала и интервью Зеленского телеканалу Fox News.

Скандал в Белом доме: встреча Зеленского, Трампа и Вэнса

Стоит отметить, что США после возвращения Трампа в Белый дом все больше разделяется по принципу "красные" (республиканцы) и "синие" (демократы). Но есть разделение и среди республиканцев, которые теперь делятся на просто республиканцев и на MAGA (Make America Great Again – предвыборный лозунг Трампа) – которые также часто конфликтуют между собой.

Кто высказался за Зеленского и критиковал Трампа

Сенатор-демократ (Аризона) и бывший астронавт и военный Марк Келли заявил, что единственный, кто выиграл от перепалки в Белом доме – это Путин. И уточнил, что это плохо прежде всего для США.

"Не заблуждайтесь — и я надеюсь, что американский народ это поймет, — что это заставляет нас выглядеть слабыми. Это ненормальное поведение. … Это было непрофессионально. Мы ничего не выиграем, ведя себя как хулиганы", — сказал Келли в интервью, после того, как опубликовал несколько возмущенных постов. И обрушился с критикой на президента Трампа.

Сенатор Марк Келли был категоричен в отношении Трампа

"Помните, это парень, который избегал военной службы, говорил, что у него костные шпоры. Я думаю, что он всю свою жизнь пытался выглядеть крутым. Но, пытаясь выглядеть крутым, он делает нас менее безопасными, и он заставляет всю нашу страну выглядеть слабой. И кто победитель? Это Владимир Путин. Это военный преступник, который намеренно убивает женщин, детей и стариков, нацеливается на больницы, нацеливается на школы", — сообщил Келли, который сам участвовал в операции "Буря в пустыне".

В том, что проводимая Трампом политика вредит США, уверена и республиканка от Вайоминга, вывший член Палаты представителей Лиз Чейни. Она заявила, что поколения американских патриотов боролись за принципы, ради защиты которых Зеленский рискует своей жизнью.

Лиз Чейни поддержала мнение, что политика Трампа вредит прежде всего США Фото: Скриншот

"Но сегодня Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс напали на Зеленского и оказали на него давление, чтобы он отдал свободу своего народа военному преступнику из КГБ, вторгшемуся в Украину. История запомнит этот день — когда американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы выступаем", — написала Чейни в посте на X.

"Плохой день для внешней политики Америки. Украина хочет независимости, свободного рынка и верховенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и наши западные ценности. Мы должны ясно заявить, что выступаем за свободу", — заявил конгрессмен Дон Бэкон из Небраски, уточнив в ответ на критику, что он "республиканец Рейгана".

Кто высказался против Зеленского, поддержав Трампа

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс, ярый сторонник Трампа, прокомментировал произошедшее в Белом доме, заявив, что "Зеленский облажался", но при этом косвенно подтвердил, что никаких гарантий Белый дом давать не собирался.

"Мы не дадим Зеленскому пакт о безопасности. Не в интересах Америки защищать эту страну американскими солдатами, если Россия вернется. Сделка по минералам — это лучшая безопасность, которую Зеленский когда-либо получит", — заявил Уоттерс.

Он отметил, что за 30 минут до скандала "все было хорошо", а потом разговор зашел о дипломатии.

"Мы управляем миром. Это мир (world – ред.) Америки. Он наш доверенное лицо. Этот мир — он заканчивается, когда мы говорим, что он заканчивается. Он не заканчивается, когда Зеленский — если он хочет действовать в одиночку, действует в одиночку. Я рад, что мы помогли ему. Россия вторглась, мы его поддержали. Сначала это было правильным решением. Но теперь это не так. Теперь война закончилась, и он не осознает, что она закончилась, и реальность съест этого парня живьем, если он этого не признает", — заявил Уоттерс.

Впрочем, Белый дом очень быстро после конфликта в Овальном кабинете собрал высказывания в поддержку Дональда Трампа и Ди Джей Вэнса и опубликовал их на официальном сайте. Их основная тема такова: Трамп ставит на первое место интересы США и американских налогоплательщиков и времена, когда "США помыкали и использовали – теперь прошли". И часто звучит мнение, что Зеленский "проявил неуважение".

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Член Республиканской партии Виктория Спарц, родившаяся в Украине заявила, что "Зеленский оказывает медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ".

Виктория Спарц заявила, что Зеленский "оказал медвежью услугу" Украине Фото: Скриншот

"Он делает это просто чтобы успокоить европейцев и повысить свой низкий рейтинг в Украине после того, как он с треском провалил попытку защитить свою страну. Это не театральное представление, а настоящая война!" – заявила Спарц.

Кто в США занял дипломатичную позицию, пытаясь спасти ситуацию

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка) заявил, что отношения между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо спасти ради "блага свободного мира".

"Их необходимо спасти ради блага свободного мира, если Америка собирается продолжать играть эту роль", — заявил Джеффрис в пятницу в своем выступлении на CNN.

Он напомнил, что "руководство Вашингтона свободным миром после Второй мировой войны — создание общества, основанного на правилах, по всему миру в интересах национальной безопасности Америки — призвано обеспечить безопасность и защищенность наших людей и избавить их от глобального конфликта, который унес столько жизней, включая жизни американцев во время Первой и Второй мировых войн".

"И поэтому, безусловно, нам нужно будет увидеть зрелое руководство со стороны администрации Трампа", — сказал он.

Майкл Макфол, бывший посол США в РФ и профессор политологии осторожно заявил, что конфликт в Белом доме стал "печальным днем для американской дипломатии".

"Этот жаркий разговор должен был состояться за закрытыми дверями. Настоящая дипломатия не происходит в присутствии прессы", — написал он в Х. А, обращаясь к Дональду Трампу, напомнил ему, что во время предвыборной кампании он не обещал "переметнуться на сторону диктаторов".

Пост Майкла Макфола Фото: Скриншот

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), который поддерживал Украину, заявил, что он "разочарован" бурной перепалкой между президентом Трампом, вице-президентом Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Он считает, что встреча стала "абсолютной, полной катастрофой".

"Опустошен. Все, над чем я… работал, чтобы попытаться наладить новые отношения с Соединенными Штатами вокруг важнейшей сделки по минералам, выгодной для нас обоих, сегодня было полностью уничтожено", — сказал Грэм. Он считает, что Зеленскому надо извиниться перед Трампом.

"Если он не может этого сказать, то, Украина, тебе нужно либо прислать нам кого-то нового, с кем мы сможем иметь дело, либо просто смириться с последствиями", — сказал Грэм.

Напомним, Фокус писал о том, что произошло в Белом доме между Зеленским и Дональдом Трампом.

Примечательно, но обозреватель издания The Finacial Times считает, что спор в Белом доме был намеренной провокацией со стороны Трампа и Вэнса.