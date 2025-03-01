Абсолютний провал або давайте нового переговірника: реакція у США на скандал Трампа і Зеленського

Після скандалу між Трампом і Зеленським, навіть деякі республіканці заявили, що це був провал зовнішньої політики Білого дому, в той час, як на каналі Fox повідомили, що "США керують світом". Фокус зібрав американські думки на підтримку Зеленського і Трампа.

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Стосунки між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським загострилися після бурхливої сварки 28 лютого. На зустрічі в Овальному кабінеті не підписали угоду про рідкісні мінерали та ні на крок не наблизилися до укладення мирної угоди. Натомість Україна знову опинилася на перших шпальтах усіх газет та онлайн ЗМІ. Фокус зібрав думки американських лідерів думок, які вже висловилися після скандалу та інтерв'ю Зеленського телеканалу Fox News.

Скандал у Білому домі: зустріч Зеленського, Трампа і Венса

Варто зазначити, що США після повернення Трампа до Білого дому дедалі більше розділяється за принципом "червоні" (республіканці) і "сині" (демократи). Але є поділ і серед республіканців, які тепер діляться на просто республіканців і на MAGA (Make America Great Again — передвиборче гасло Трампа) — які також часто конфліктують між собою.

Хто висловився за Зеленського і критикував Трампа

Сенатор-демократ (Аризона) і колишній астронавт та військовий Марк Келлі заявив, що єдиний, хто виграв від перепалки в Білому домі — це Путін. І уточнив, що це погано насамперед для США.

"Не помиляйтеся — і я сподіваюся, що американський народ це зрозуміє, — що це змушує нас виглядати слабкими. Це ненормальна поведінка. ... Це було непрофесійно. Ми нічого не виграємо, поводячись як хулігани", — сказав Келлі в інтерв'ю, після того, як опублікував кілька обурених постів. І обрушився з критикою на президента Трампа.

Сенатор Марк Келлі був категоричний щодо Трампа

"Пам'ятаєте, це хлопець, який уникав військової служби, говорив, що в нього кісткові шпори. Я думаю, що він усе своє життя намагався виглядати крутим. Але, намагаючись виглядати крутим, він робить нас менш безпечними, і він змушує всю нашу країну виглядати слабкою. І хто переможець? Це Володимир Путін. Це військовий злочинець, який навмисно вбиває жінок, дітей і старих, націлюється на лікарні, націлюється на школи", — повідомив Келлі, який сам брав участь в операції "Буря в пустелі".

У тому, що політика, яку проводить Трамп, шкодить США, впевнена і республіканка від Вайомінгу, колишній член Палати представників Ліз Чейні. Вона заявила, що покоління американських патріотів боролися за принципи, заради захисту яких Зеленський ризикує своїм життям.

Ліз Чейні підтримала думку, що політика Трампа шкодить насамперед США Фото: Скриншот

"Але сьогодні Дональд Трамп і Джей Ді Венс напали на Зеленського і чинили на нього тиск, щоб він віддав свободу свого народу військовому злочинцеві з КДБ, який вторгся в Україну. Історія запам'ятає цей день — коли американський президент і віцепрезидент відмовилися від усього, за що ми виступаємо", — написала Чейні в пості на X.

"Поганий день для зовнішньої політики Америки. Україна хоче незалежності, вільного ринку і верховенства закону. Вона хоче бути частиною Заходу. Росія ненавидить нас і наші західні цінності. Ми повинні ясно заявити, що виступаємо за свободу", — заявив конгресмен Дон Бекон із Небраски, уточнивши у відповідь на критику, що він "республіканець Рейгана".

Хто висловився проти Зеленського, підтримавши Трампа

Ведучий Fox News Джессі Воттерс, затятий прихильник Трампа, прокоментував те, що сталося в Білому домі, заявивши, що "Зеленський облажався", але при цьому побічно підтвердив, що жодних гарантій Білий дім давати не збирався.

"Ми не дамо Зеленському пакт про безпеку. Не в інтересах Америки захищати цю країну американськими солдатами, якщо Росія повернеться. Угода щодо мінералів — це найкраща безпека, яку Зеленський коли-небудь отримає", — заявив Воттерс.

Він зазначив, що за 30 хвилин до скандалу "все було добре", а потім розмова зайшла про дипломатію.

"Ми керуємо світом. Це світ (world — ред.) Америки. Він наша довірена особа. Цей світ — він закінчується, коли ми говоримо, що він закінчується. Він не закінчується, коли Зеленський — якщо він хоче діяти поодинці, діє поодинці. Я радий, що ми допомогли йому. Росія вторглася, ми його підтримали. Спочатку це було правильним рішенням. Але тепер це не так. Тепер війна закінчилася, і він не усвідомлює, що вона закінчилася, і реальність з'їсть цього хлопця живцем, якщо він цього не визнає", — заявив Воттерс.

Утім, Білий дім дуже швидко після конфлікту в Овальному кабінеті зібрав висловлювання на підтримку Дональда Трампа і Ді Джей Венса та опублікував їх на офіційному сайті. Їхня основна тема така: Трамп ставить на перше місце інтереси США й американських платників податків і часи, коли "США зневажали та використовували — тепер минули". І часто звучить думка, що Зеленський "виявив неповагу".

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Член Республіканської партії Вікторія Спарц, яка народилася в Україні, заявила, що "Зеленський надає ведмежу послугу українському народові, ображаючи американського президента й американський народ".

Вікторія Спарц заявила, що Зеленський "зробив ведмежу послугу" Україні Фото: Скриншот

"Він робить це просто щоб заспокоїти європейців і підвищити свій низький рейтинг в Україні після того, як він із тріском провалив спробу захистити свою країну. Це не театральна вистава, а справжня війна!" — заявила Спарц.

Хто у США зайняв дипломатичну позицію, намагаючись врятувати ситуацію

Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс (демократ від Нью-Йорка) заявив, що відносини між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським необхідно врятувати заради "блага вільного світу".

"Їх необхідно врятувати заради блага вільного світу, якщо Америка має намір продовжувати відігравати цю роль", — заявив Джеффріс у п'ятницю у своєму виступі на CNN.

Він нагадав, що "керівництво Вашингтона вільним світом після Другої світової війни — створення суспільства, заснованого на правилах, по всьому світу в інтересах національної безпеки Америки — покликане забезпечити безпеку і захищеність наших людей і позбавити їх глобального конфлікту, який забрав стільки життів, включно з життями американців під час Першої та Другої світових воєн".

"І тому, безумовно, нам потрібно буде побачити зріле керівництво з боку адміністрації Трампа", — сказав він.

Майкл Макфол, колишній посол США у РФ і професор політології обережно заявив, що конфлікт у Білому домі став "сумним днем для американської дипломатії".

"Ця палка розмова мала відбутися за зачиненими дверима. Справжня дипломатія не відбувається в присутності преси", — написав він у Х. А, звертаючись до Дональда Трампа, нагадав йому, що під час передвиборчої кампанії він не обіцяв "переметнутися на бік диктаторів".

Пост Майкла Макфола Фото: Скриншот

Сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), який підтримував Україну, заявив, що він "розчарований" бурхливою перепалкою між президентом Трампом, віцепрезидентом Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Він вважає, що зустріч стала "абсолютною, повною катастрофою".

"Спустошений. Усе, над чим я... працював, щоб спробувати налагодити нові відносини зі Сполученими Штатами навколо найважливішої угоди щодо мінералів, вигідної для нас обох, сьогодні було повністю знищено", — сказав Грем. Він вважає, що Зеленському треба просити вибачення перед Трампом.

"Якщо він не може цього сказати, то, Україно, тобі потрібно або надіслати нам когось нового, з ким ми зможемо мати справу, або просто змиритися з наслідками", — сказав Грем.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що сталося в Білому домі між Зеленським і Дональдом Трампом.

Примітно, але оглядач видання The Finacial Times вважає, що суперечка в Білому домі була навмисною провокацією з боку Трампа і Венса.