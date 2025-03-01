Трамп не хоче зміни влади в Україні, але відмовляється від переговорів із Зеленським, — CBS

Після невдалої зустрічі в Білому домі в адміністрації президента США не виникло дискусій про можливу зміну глави України, розповіли джерела. Однак чиновники не вірили, що переговори із Зеленським пройдуть складніше, ніж із Путіним.

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Глава Білого дому Дональд Трамп не прагне до зміни влади в Україні. Про це повідомляє CBS з посиланням на неназваних чиновників адміністрації президента США.

Вашингтонські офіційні особи заявили, що після зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі не було дискусій про те, хто в Україні може стати кращим лідером, ніж нинішній президент.

Водночас, як повідомили в адміністрації, після провалу угоди щодо мінералів, незважаючи на спроби української сторони повернути договір у потрібне русло, Трамп не побажав продовжувати переговори із Зеленським. Там вважають, що український лідер, який збирався отримати гарантії безпеки, поставив свою країну в жахливе становище і втратив можливість отримати США як ділового партнера.

Чиновники США уявляли, що переговори з російською стороною пройдуть набагато складніше, і не вірили, що Зеленський буде "важким". Як розповіли джерела, чиновники Трампа були занепокоєні тим, що на зустріч в Ер-Ріяді росіяни прийдуть із вимогами "все або нічого", але, як заявили в Білому домі, це Україна висунула "максималістські вимоги".

Тепер, зазначають джерела, Білий дім уже не впевнений, чи зможе він змусити Росію та Україну покласти край війні, яка триває вже понад три роки.

Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп висловив невдоволення результатами діяльності Володимира Зеленського, заявивши, що той є "диктатором без виборів".

Через кілька днів, під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Дональд Трамп відмовився від своєї заяви.