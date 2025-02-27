Боротьба за мир в Україні та "Зеленський — не диктатор": головне з бесіди Трампа і Стармера (відео)

Дональд Трамп упевнений у швидкому досягненні миру і дав зрозуміти, що Україну не візьмуть до НАТО. Американський лідер заявив, що відчуває "певну напругу" у відносинах з Володимиром Зеленським, а з Росією веде "хороші переговори".

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Президент США Дональд Трамп на зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером висловив упевненість у швидкому досягненні угоди щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Трамп наголосив, що українці продовжують боротися за свою землю

Трамп зазначив, що боротьба за українську землю триває довгий час і це увійде в предмет майбутніх переговорів щодо завершення війни. За його словами, США намагатимуться повернути якомога більше.

Американський лідер згадав про питання вступу України до НАТО і визнав, що цього "просто не буде".

"Я міг би бути дуже ввічливим і сказати, що ми з цим упораємося. Дивіться: цього не буде. Це те, з чого почалася вся ця історія. Це було однією з основних причин початку війни і це було задовго до президента Путіна. Українцям ніколи не говорили, що це неможливо, їм говорили "можливо", — сказав він.

Відносини Трампа із Зеленським

Президент Трамп відмовився повторити заяву про те, що президент України Володимир Зеленський — "диктатор". На запитання, чи думає він, як і раніше, так, Трамп відповів: "Я це сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне запитання".

Водночас Трамп констатував певну напругу у відносинах із Зеленським.

Водночас Штати проводять "хороші переговори" з РФ і тому є значні просування в питанні укладення мирної угоди. Трамп визнав, що Росія "показала себе дуже добре".

Чи врятує США Британію від Росії?

Під час зустрічі в Білому домі Трампа запитали, чи допоможуть американські військові британським колегам у разі нападу Росії під час виконання ними миротворчої місії в Україні.

"Я завжди вважав, що британці не потребують великої допомоги. Вони можуть подбати про себе", — відповів він.

Далі він пообіцяв завжди бути з британцями і нагадав, що вони були неймовірними солдатами. Стармер заявив, що США і Велика Британія завжди підтримували один одного у військовому плані. У Стармера запитали, чи отримає він гарантій безпеки від США у вигляді повітряної та логістичної підтримки, на що він не відповів прямо.

"У нас найбільший альянс заради процвітання і безпеки, який коли-небудь бачив світ", — підкреслив британський прем'єр.

Трамп під час зустрічі дав зрозуміти, що дасть Великій Британії шанс уникнути жорстких мит, які загрожують Європейському Союзу. За словами Трампа, у нього є інвестиції в Британії.

"Я володію гольф-клубами Turnberry, Aberdeen, чудове місце для гольфу Doonbeg в Ірландії. У мене особливе тепле ставлення до вашої країни", — звернувся він до Стармера.

Глава уряду у відповідь додав, що у Великій Британії "чесна і збалансована" торгівля.

Нагадаємо, директор економічної ради Білого дому Кевін Хассетт нещодавно навів розрахунки заробітку США на угоді щодо українських природних ресурсів. Вашингтон сподівається отримати 20 млрд доларів прибутку, а Трамп говорить про повернення вкладених 350 млрд доларів.

У Стамбулі 27 лютого зустрічалися представники Росії та США. Російська сторона не вийшла на брифінг, але висловила сподівання, що скоро вдасться подолати розбіжності.