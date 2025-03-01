Між похвалою і тривогою: як в Україні сприйняли конфлікт Зеленського і Трампа, — Time

Подібні інциденти вже траплялися між президентами США та України, зазначає Саймон Шустер. Однак раніше вони відбувалися за "закритими дверима".

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Після скандальної зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 28 лютого в українців переважала гордість за свого президента і страх за майбутнє країни. Про це пише журналіст американського видання Time Саймон Шустер.

Журналіст розповів, що вчорашній вечір він провів у Києві, в компанії полковника ЗСУ, спостерігаючи, роззявивши роти, як два політики нападали один на одного. Через досить тривалий час офіцер виніс свій вердикт тому, що сталося.

"Молодець", — сказав він про президента Володимира Зеленського, причому, зазначає журналіст, його співрозмовник-військовий рідко хвалив свого головнокомандувача.

"Але тепер ми в ж...", — констатував полковник ЗСУ.

Реакція в Києві, здебільшого, коливалася між гордістю за свого лідера, який протистояв наймогутнішій людині у світі, і страхом перед наслідками для України, її армії та її шансами пережити вторгнення Росії, зазначає журналіст. Зіткнення з Трампом загрожує розірвати альянс, що підтримував Україну приблизно 183 мільярдами доларів фінансової та військової допомоги і критично важливими розвідувальними даними, які, як зазначає Саймон Шустер, інші союзники не замінять. За таких високих ставок багато аналітиків назвали суперечку в Овальному кабінеті дипломатичною катастрофою, безпрецедентною і непростимою.

Однак, як зазначає журналіст, тільки найближчі до Зеленського люди знають, що подібні інциденти траплялися й раніше, але розігрувалися за "закритими дверима". Наприклад, схоже зіткнення сталося влітку 2022 року з президентом Джо Байденом. Американський лідер погодився надати Україні пакет військової допомоги вартістю близько мільярда доларів, включно з передовою ракетною системою, яку довго до цього утримували через страх втягнути США глибше у війну. Під час телефонної розмови Зеленський дякував Байдену майже цілу хвилину й одразу почав просити про додаткову допомогу. У відповідь глава Білого дому насварив українського лідера за те, що той видався невдячним.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США більше не фінансуватиме війну без справжнього, міцного миру.

Видання Financial Times писало, що багато українців, серед яких військовослужбовці, депутати та чиновники вважають, що країна зможе протриматися проти Росії принаймні ще шість місяців, навіть без додаткової допомоги з боку Америки.