Между похвалой и тревогой: как в Украине восприняли конфликт Зеленского и Трампа, — Time

Подобные инциденты уже случались между президентами США и Украины, отмечает Саймон Шустер. Однако ранее они происходили за "закрытыми дверями".

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После скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 28 февраля у украинцев преобладала гордость за своего президента и страх за будущее страны. Об этом пишет журналист американского издания Time Саймон Шустер.

Журналист рассказал, что вчерашний вечер он провел в Киеве, в компании полковника ВСУ, наблюдая, разинув рты, как два политика нападали друг на друга. Спустя довольно продолжительное время офицер вынес свой вердикт случившемуся.

"Молодец", — сказал он о президенте Владимире Зеленском, причем, отмечает журналист, его собеседник-военный редко хвалил своего главнокомандующего.

"Но теперь мы в ж…", — констатировал полковник ВСУ.

Реакция в Киеве, в основном, колебалась между гордостью за своего лидера, который противостоял самому могущественному человеку в мире, и страхом перед последствиями для Украины, ее армии и ее шансами пережить вторжение России, отмечает журналист. Столкновение с Трампом грозит разорвать альянс, что поддерживал Украину примерно 183 миллиардами долларов финансовой и военной помощи и критически важными разведывательными данными, которые, как отмечает Саймон Шустер, другие союзники не заменят. При таких высоких ставках многие аналитики назвали спор в Овальном кабинете дипломатической катастрофой, беспрецедентной и непростительной.

Однако, как отмечает журналист, только самые приближенные к Зеленскому люди знают, что подобные инциденты случались и ранее, но разыгрывались за "закрытыми дверями". К примеру, похожее столкновение произошло летом 2022 года с президентом Джо Байденом. Американский лидер согласился предоставить Украине пакет военной помощи стоимостью около миллиарда долларов, включая передовую ракетную систему, которая долго до этого удерживалась из-за страха втянуть США глубже в войну. Во время телефонного разговора Зеленский благодарил Байдена почти целую минуту и сразу начал просить о дополнительной помощи. В ответ глава Белого дома отчитал украинского лидера за то, что тот показался неблагодарным.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США больше не будет финансировать войну без настоящего, прочного мира.

Издание Financial Times писало, что многие украинцы, среди которых военнослужащие, депутаты и чиновники считают, что страна сможет продержаться против России по крайней мере еще шесть месяцев, даже без дополнительной помощи со стороны Америки.