Украина сможет воевать без военной помощи США: потеря "некритическая", – FT

Военные действия все больше становятся войной роботов и беспилотников. При этом Украина является лидером в производстве дронов.

Related video

После завершившейся неудачей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме украинцы продолжат борьбу с российской агрессией без одного из своих военных союзников в лице США, пишет Financial Times.

Многие украинцы, среди которых военнослужащие, депутаты и чиновники настаивают, что страна сможет продержаться против России по крайней мере еще шесть месяцев, даже без дополнительной помощи со стороны Америки.

Все больше военные действия становятся войной роботов и беспилотников, а Украина стала мировым лидером в разработке последних, констатирует издание.

Важно

Могут бить по РФ на 1 800 км: Украина нарастила производство дальнобойных БПЛА

К примеру, политический деятель Мустафа Найем утверждает, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической", учитывая меняющийся характер войны.

"Это война дронов, и мы эксперты в их производстве. У нас даже есть школа по производству дронов", — цитирует Найема Financial Times.

Компоненты дронов из США, добавляет он, используются "экономно" и могут быть заменены. Больше всего его беспокоит, если США прекратят предоставлять разведданные, хотя он не считает это вероятным.

Но даже при усиленной европейской поддержке без помощи США длительную борьбу будет трудно выдержать. Один неназванный высокопоставленный депутат от партии "Слуга народа" предположил, что это будет означать постепенную потерю все большего количества территорий.

Напомним, ранее мы писали, какими дронами Украина атакует территорию России.

Украина занимает лидерскую позицию в изготовлении дронов и различных технологий этого сегмента, которыми не обладают даже страны НАТО, рассказал Фокусу соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.