Україна зможе воювати без військової допомоги США: втрата "некритична", — FT

Військові дії все більше стають війною роботів і безпілотників. При цьому Україна є лідером у виробництві дронів.

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Після невдалої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі, яка завершилася невдачею, українці продовжать боротьбу з російською агресією без одного зі своїх військових союзників в особі США, пише Financial Times.

Багато українців, серед яких військовослужбовці, депутати та чиновники наполягають, що країна зможе протриматися проти Росії принаймні ще шість місяців, навіть без додаткової допомоги з боку Америки.

Дедалі більше військові дії стають війною роботів і безпілотників, а Україна стала світовим лідером у розробці останніх, констатує видання.

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Приміром, політичний діяч Мустафа Найєм стверджує, що втрата американської техніки буде "значною, але не критичною", враховуючи мінливий характер війни.

"Це війна дронів, і ми експерти в їхньому виробництві. У нас навіть є школа з виробництва дронів", — цитує Найєма Financial Times.

Компоненти дронів зі США, додає він, використовуються "економно" і можуть бути замінені. Найбільше його турбує, якщо США припинять надавати розвіддані, хоча він не вважає це ймовірним.

Але навіть за посиленої європейської підтримки без допомоги США тривалу боротьбу буде важко витримати. Один неназваний високопоставлений депутат від партії "Слуга народу" припустив, що це означатиме поступову втрату дедалі більшої кількості територій.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими дронами Україна атакує територію Росії.

Україна посідає лідерську позицію у виготовленні дронів і різних технологій цього сегмента, якими не володіють навіть країни НАТО, розповів Фокусу співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.