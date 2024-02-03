Якими дронами Україна атакує територію РФ: огляд OSINT-аналітика (інфографіка)

Українські військові успішно використовують ударні дрони односторонньої дії для атак у глибокому російському тилу. Так звані "дрони-камікадзе" здатні долати величезні відстані і незамінні для атак по стратегічних об'єктах і військових базах.

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Українські військові все частіше атакують стратегічні цілі в глибокому тилу ворога. Так, цієї ночі був атакований НПЗ "Лукойл" у Волгограді. Найчастіше для цього використовують ударні дрони односторонньої дії (OWA-UAV), які неофіційно називають "дронами-камікадзе". Які дрони використовує Україна, щоб вражати цілі на території РФ, пише військовий аналітик OSINT Хай Саттон.

Україна використовує "дрони-камікадзе" для атак по стратегічних цілях у глибині Росії. Переслідуючи тим самим кілька цілей. Самі цілі, такі як нафтосховища й аеродроми, мають стратегічне значення. Ці напади також сприяють підвищенню обізнаності російського населення про війну. Крім того, це збільшує навантаження на російську протиповітряну оборону, змушуючи перевозити ППО подалі від лінії фронту.

"Путівник" українськими дронам-камікадзе Фото: Twitter H I Sutton

Саттон зібрав своєрідний путівник по дронам-камікадзе, які використовує Україна у війні з Росією.

Мугін-5

Спочатку Україна використовувала комерційно доступні дрони, такі як китайський Mugin-5 (він же Skyeye 5000).

Фото: Скриншот

Їх використовували в серпні 2022 року для удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі в Криму та по інших стратегічних цілях. На зміну "Мугін-5" прийшли розробки українського виробництва.

UJ-22 ВДВ

Ukrjet UJ-22 Airborne являє собою одномоторний безпілотник, який може нести або внутрішню боєголовку, або кілька бомб, що скидаються з повітря. Вантажність до 20 кг. Він має традиційне для легкого літака компонування з гвинтом, що тягне (тобто спереду), простими прямими крилами і фіксованим шасі. При довжині близько 3,7 метра і розмаху крил 4,2 метра, це один з найбільших БПЛА-камікадзе, що коли-небудь перебували на озброєнні. Повідомляється, що дальність польоту становить 800 км.

Фото: Twitter

Підтверджено, що UJ-22 використовували під час атак на Москву, зокрема в лютому 2023 року.

Морок

Елегантний OWA-UAV на базі дрона-мішені RZ-60. Він має порівняно меншу дальність дії — 300 км і невелику боєголовку — всього 3 кг.

Фото: X (Twitter)

Він запускається за допомогою ракети і може розвивати пристойну швидкість 290 км/год.

UJ-25 Скайлайн

UJ-25 Skyline, по суті, є збройною розробкою безпілотника-мішені Ukrajet UJ-23 Topaz.

Фото: Скрін відео

Це дрон із реактивним двигуном і характерними стрілоподібними крилами. Подробиць про нього мало.

UJ-26 Бобер

Один із найвідоміших типів, "Beaver" (Бобер), має характерне компонування "качка" з гладким фюзеляжем і перевернутим хвостовим оперенням.

Фото: Вікіпедія

Цей дрон був представлений у 2023 році і, як повідомляється, запущений у серійне виробництво. Дальність польоту становить близько 1000 км, а корисне навантаження становить 20 кг. Цей тип використовувався для атак на Москву та інші об'єкти в Росії.

Лютий

Дрон "Лютий" відносно великий, має традиційну конструкцію БПЛА. Має швидкоплинну схожість із Bayraktar TB2 турецького виробництва, але не в деталях. Дизайн було розкрито заступницею міністра стратегічних галузей промисловості Анною Гвоздяр у листопаді 2022 року.

Фото: Ганна Гвоздяр/ Facebook

Повідомляється, що це продукція Укроборонпрому. Під цією егідою перебуває кілька компаній, зокрема відомий авіабудівний завод "Антонов". З фотографічних свідчень видно, що "Лютий" має стосунок до довоєнного проєкту Антонова АН-БК-1 "Горлиця". У нього схожий хвіст та інші деталі, тож це не випадковість. Раніше повідомлялося, що "Антонов" розробляє важкий ударний БПЛА, а після вторгнення у 2022 році широко повідомлялося, що він переключився на виробництво безпілотників.

"Лютий" розбився в Нижньому Новгороді 31 січня 2024 року.

AQ-400 "Коса"

Terminal Autonomy AQ-400 Scythe — добровільний проєкт, запущений у серійне виробництво.

Фото: defence blog

У нього грубий коробчатий фюзеляж і тандемні крила з виразними кінцевими пластинами в передній частині. Дальність польоту трохи коротша, ніж у деяких інших типів, і становить 750 км, але корисне навантаження важче — 32 кг. Повідомляється, що корисне навантаження може бути збільшене приблизно до 70 кг при зменшенні дальності польоту.

Безіменні типи

У РФ повідомляли про кілька дронів, що впали, які були показані публіці, але ніяк їх не характеризували.

9 грудня 2023 року в Росії було знайдено розбитими щонайменше два безпілотники нового типу. Вони мають дуже просте компонування з простим трубчастим фюзеляжем. Хвостове оперення, як вертикальне, так і горизонтальне, однакове, що свідчить про те, що воно спроєктоване з огляду на дешеве виготовлення і простоту складання. Бойова частина була закріплена під носом одразу за поршневим двигуном. Ймовірно, це один із нових українських OWA-БПЛА, оптимізованих для недорогого виробника.

29 січня 2024 року український безпілотник упав на нафтопереробний завод у Ярославлі, Росія, приблизно за 900 км від України. Деталей небагато, але Саттон припустив, що цей БПЛА мав такий вигляд: він має перевернуте V-подібне хвостове оперення (можливо, суцільноповоротне) і двогранні крила (які здіймаються вгору на кінцях), як у меншого БПЛА Shark або більшого Predator. Він має коробчатий фюзеляж і, ймовірно, тракторний (передній) гвинт. Під час падіння двигун був вирваний.

Дрон, що впав у Ярославлі Фото: Shot

Також слід зазначити, що український виробник дронів Miltech Group виставляє на продаж БПЛА OWA — Gorgon (Горгона). Дальність польоту, корисне навантаження і робочий стан незрозумілі.

У "Горгони" — гвинт у задній частині фюзеляжу, її запускатимуть з аеродрому і класифікують як "оперативно-тактичний" дрон.

Дрон "Горгона" Фото: Militech

Нагадаємо, раніше оператори дронів ЗСУ розповіли про свою роботу. Оператори перебувають у секретному бункері на передовій.