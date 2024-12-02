Можуть бити по РФ на 1 800 км: Україна наростила виробництво далекобійних БПЛА

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, з 2023 року виробництво дронів великої дальності в Україні зросло в десятки разів.

Україна нарощує виробництво безпілотних апаратів, зокрема БПЛА великої дальності. Про це сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров агентству Reuters.

Повідомляється, що Україна приділяє велику увагу виробництву і поліпшенню характеристик далекобійних ударних безпілотників, які дають змогу завдавати ударів углиб території Російської Федерації.

За словами Михайла Федорова, з минулого року виробництво БПЛА великої дальності в Україні зросло в десятки разів. Міністр наголосив, що наразі в України є ударні дрони, здатні долати відстань до 1 800 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський також поставив за мету наступного року виробити 30 000 одиниць цієї зброї глибокого ураження.

Як зазначають у виданні, ЗС РФ застосовують в обстрілах України дешеві безпілотники-приманки, які вимотують українську ППО. Глава Мінцифри розповів, що Україна також використовувала фальш-цілі під час атак на РФ.

"Росія покращила моніторинг запусків безпілотників (України), швидко реагуючи і націлюючись на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійних змін методу запуску і підключення", — сказав міністр.

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Михайло Федоров підтвердив, що в Україні триває робота над БПЛА для перехоплення російських далекобійних безпілотників типу "Шахед". Він зазначив, що деякі компанії вже проводять випробування таких апаратів, однак технологія ще перебуває на стадії досліджень і розробок.

Крім того, міністр розповів про застосування дронів зі штучним інтелектом (ШІ) українського виробництва. Ці БПЛА можуть вражати ціль в автономному режимі, оминаючи в такий спосіб дію засобів радіоелектронної боротьби.

"Я думаю, що наступного року значно збільшиться відсоток автономних дронів із наведенням. Ми можемо побачити перші реальні застосування рою дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки буде зроблено", — заявив глава Мінцифри

Ще один вид дронів, про який згадується в статті — наземні роботизовані комплекси. Вони, зокрема, використовуються для доставки боєприпасів і провізії піхоті в окопах, а також для евакуації поранених солдатів.

"Цього року ми закупили кілька тисяч наземних платформ, а наступного року, я думаю, нам знадобляться десятки тисяч", — сказав міністр.

Нагадаємо, українські ударні безпілотники великої дальності "Лютий" отримали в 1,5 раза більшу бойову частину масою 75 кг.

Також повідомлялося, що українська компанія Buntar Aerospace створила для Сил оборони України розвідувальний безпілотник Buntar-1 вертикального зльоту і посадки.