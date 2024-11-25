Несе 75 кг вибухівки: український далекобійний БПЛА "Лютий" став ще небезпечнішим (відео)

За даними ГУР, дрон "Лютий" зі збільшеною бойовою частиною успішно уразив ціль у РФ, пролетівши понад 600 кілометрів від кордону України.

Українські ударні безпілотники великої дальності "Лютий" отримали в 1,5 раза більшу бойову частину масою 75 кг. Про це йдеться в репортажі "Донбас Реалії", присвяченому роботі групи операторів далекобійних дронів Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

У ГУР показали далекобійні дрони для ударів по РФ

За словами українських розвідників, для ударів по Саратовському НПЗ базову бойову частину дрона "Лютий" масою 50 кг було замінено на потужнішу, яка важить 75 кг. Таким чином вага бойової частини БПЛА збільшилася в 1,5 раза.

Повідомляється, що дрон "Лютий" зі збільшеною бойовою частиною успішно уразив ціль на території Російської Федерації, пролетівши понад 600 кілометрів від кордону України.

Тип використаного боєприпасу не згадується, проте раніше портал "Мілітарний" повідомляв, що дрони "Лютий" оснащені осколково-фугасною бойовою частиною вагою 50 кг. У виданні наголосили, що раніше ця бойова частина мала значний відсоток відмов під час влучання в ціль. Однак, судячи з оприлюднених кадрів, це було виправлено перенесенням ініціатора в носову частину фюзеляжу.

Крім того, в ГУР повідомили, що тепер у них є можливість вражати цілі на відстані 2000 кілометрів. При цьому не уточнюється, про яку саме модель безпілотника йдеться.

Нагадаємо, за даними від 13 травня, Сили оборони України завдали приблизно 80% точних ударів по НПЗ на території РФ за допомогою далекобійного безпілотного апарату "Лютий".

Раніше Канадський фізик і експерт із дронів DanielR також проаналізував конструкцію дрона "Лютий", а також результати його ударів на основі фото і відео з відкритих джерел.